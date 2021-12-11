鍾南山：Omicron讓世界慢慢體會到「中國做法是對的」

▲中國工程院院士、呼吸病學專家鍾南山。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸中國工程院院士、廣州實驗室主任鍾南山11日出席大灣區科學論壇，他表示，Omicron變種病毒的發現帶來了新問題，但是很多國家高度重視，採取嚴格管控措施，這說明從近2年的抗疫實踐中，世界慢慢體會到中國的做法是對的。

鍾南山指出，目前應對新冠疫情仍面臨很多困難，部分國家患病率、病死率仍很高，背後的原因是科技發展還不夠，「病毒從哪裡來、中間宿主是什麼、怎麼傳給人類等，這些問題仍不清楚；對疾病的傳播規律、致病機制、早期的病生理髮展過程等，我們知道的還不夠多，這也是導致我們在疫苗、抗體和藥物方面研發滯後的原因。」

鍾南山提到，為了更快控制疫情，基礎、臨床、疫苗、預防等不同學科應共同協作，力爭做到「零傳播」，實現這一目標，當務之急有四點。

一是注射疫苗，以達到歷史經驗所講的「群體免疫」，鍾南山說，按照《Nature》評估的中國疫苗效率，要到達理論上群體免疫，接種人群要達到全體人口的83%，目前中國11.5億人完成全程接種，佔81.9%，預計今年年底就將達到83%的預期指標，但同時也要注意，絕大多數疫苗在接種半年後抗體水平開始下降，需要加強注射，「通過疫苗建立的群體免疫，將使病毒對我國的威脅大大減弱。」

二是抗體藥物，鍾南山表示，近日國產藥物BRII-196在美國和中國同時上市，該藥物研發和設計由中國完成，包括清華大學、深圳三院以及廣州實驗室的協調組織等，「在雲南、青海、內蒙古等地，很多重症病人得到了很好治療，我國Delta變種變毒感染病死率非常低，說明藥物真的起了作用。」

三是繼續研發藥物，特別是要加強小分子藥物和中藥的研究，鍾南山指出，針對病毒的兩個主要靶點，全球科學家都在加快研究速度，「中國有幾個小分子藥物已經研發成功，準備開展臨床試驗。此外，中藥有復方、單方等不同方案，很多研究所和大學也在進行相關研究。」

四是科技戰勝疫情需要交叉學科、世界各國共同努力，鍾南山指強調，一域不安，舉世皆危，戰勝疫情靠一個國家、一個單位是不行的，「國外科學家用幾個月的時間就研發出mRNA疫苗，而中國目前也已經研發出四五種比較成熟的亞單位疫苗，這體現了國內國際的共同努力。」