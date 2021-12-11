主管未上報！中研院調查：染疫女助理遭鼠咬　通報第一層就中斷

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中研院院基因體研究中心實驗室一名女性研究人員確診染Delta，陸續有消息傳出該女曾被實驗鼠咬傷2次。中研院今日公布初步調查結果，第一次被咬有進行通報，但僅報至基因體中心實驗室主管，但後續未依照程序上報，原因正在釐清。

中研院P3實驗室的本土病例(案16816)為本國籍20多歲女性，曾任中央研究院基因體研究中心實驗室研究人員，近期無出入境紀錄，已接種2劑莫德納疫苗。個案於11月中旬工作過程曾接觸過病原，當下並無症狀；11月26日開始出現輕微咳嗽，12月4日咳嗽加劇，12月8日出現嗅、味覺異常，就醫採檢後確診，初步研判感染Delta變異株。指揮官陳時中今日宣布，全基因序列與中研院實驗室相符，現在可以判定跟社區不同，是實驗室的病毒。

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▲中央研究院災害事故應變通報流程圖。（圖／指揮中心提供）

針對被實驗鼠咬，陳時中昨表示，該女自述有被咬到經驗，第一次有做快篩是陰性，第二次就沒有提高警覺，嗅味覺喪失才到醫院採檢。中央研究院學術及儀器事務處處長陳建璋今日說明初步調查結果，該案第二次被老鼠咬到的當天，P3實驗室同時有3個人分別操作不同病毒株，分別是武漢株、Alpha、Delta，其中個案是操作Alpha老鼠，不排除是實驗室內交互感染可能性。

陳建璋也提到，該案10月中第一次被咬的時候有通報基因體中心長官，但該實驗室的長官沒有往上通報，原因還待查。根據中研院災害事故應變通報流程，災害事故發生後應該往上報到應變單位，接著再層層上報到院本部，目前他們在第一階段就斷裂了，現在知道僅報至P3實驗室的長官，還不知道為什麼沒有繼續往上通報。