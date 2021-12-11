彰化蛋雞場診確H5N2高病原性禽流感　全場1萬6778隻全數撲殺

記者唐詠絮／地方中心報導

彰化縣動物防疫12月6日接獲竹塘鄉一蛋雞場通報其場內雞隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗，10日經家衛所確診感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員於今日完成全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺16,778隻蛋雞。

▲竹塘1處蛋雞場感染禽流感全撲殺。（圖／彰化動防所提供）

動物防疫所長董孟治指出，目前正處候鳥南下度冬及禽流感好發的季節，因氣溫下降，溫差變化大，易造成家禽高度緊迫，易使得家禽免疫力下降而罹病，也提醒養禽業者應落實場內各項軟硬體生物安全措施，加強場區消毒工作。

除此之外，養禽場平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，亦需要求人員更換衣鞋，車輛則須澈底消毒後才可進入；並應注意防鳥措施，以避免家禽與候（野）鳥接觸將病原傳入禽場。另外，若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報所在地動物防疫機關協助釐清原因，以儘早發現疑似案例，即時處置，避免疫情擴散，共同維護整體產業安全。

動防所呼籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，養禽場倘被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。