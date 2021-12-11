24歲女「台大打莫德納變禿頭」　接種第1劑頭頂驚見雞蛋禿

▲24歲女打完疫苗嚴重脫髮。（圖／翻攝自Dcard）



記者崔子柔／綜合報導

一名24歲女子表示，她7月2日在台大醫院接種第一劑莫德納疫苗，3天後發現落髮量開始暴增，直到7月15日頭上就出現10元大小的圓形禿，現在已經擴大成雞蛋大小，連側邊的頭髮也感覺快掉光。

原PO昨（10）日在Dcard發文表示，她發現掉髮情況時，起初因為自己在朋友圈是公認的髮量多，認為沒什麼大不了，直到7月15日被髮型設計師告知，頭頂有一個10元大小的圓形禿，她才決定前往皮膚科治療。

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原PO提到，當時醫師說3個月後就會長出新生髮，她便積極配合吃藥、抹藥、打頭皮針、改用頭皮洗髮精、噴生髮水等療程，沒想到頭上的落髮範圍從一處變成五處，頭頂的圓形禿也擴大到像雞蛋那麼大。

▲▼脫髮情形日漸嚴重。（圖／翻攝自Dcard）



原PO發現治療沒有成效，於是致電疾管署告知她沒有信心施打第二劑，且無力負擔後續生髮治療的費用，目前去的2間醫院也都不願替她開立可申請補助的診斷書，便詢問是否有哪間醫院願意開立。

疾管署則回應「要每間醫院慢慢試」，原PO追問「台灣目前是否有落髮通報成功的案例？」疾管署則稱不清楚，讓原PO相當無奈，「我才24歲而已就開始變禿頭少女，想求助政府卻求助無門」。

不少網友紛紛留言表示，「邊看文邊難過，如果是我可能天天都哭吧」、「1992真的超爛，小市民只能靠這微薄的力量求救，但如你所說，他們只會踢皮球」、「真的非常不認同政府無視人權的各種作為，逼迫人民無視風險打疫苗，卻不願背負副作用的後續問題」、「請大家打疫苗，但打完有問題又互踢皮球，如何讓大家放心打疫苗？」。