中研院染疫女男友陰性「曾打一劑疫苗」　隔離中有症狀隨時採





▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土病例再現！中央流行疫情指揮中心昨晚宣布中研院P3實驗室人員確診，列本土確定病例案16816。個案為本國籍20多歲女性，曾任中央研究院基因體研究中心實驗室研究人員，其密切接觸者男友於昨天檢驗陰性，指揮中心指揮官陳時中說「外界認為個案男友陰性很奇怪，我要強調，這是目前。」，初步瞭解男友接種過1劑疫苗，居家隔離中，如果有症狀隨時會採檢，隔離結束也會採檢，屆時可以瞭解是否染疫、社區影響狀況。

指揮中心調查，案16816近期無出入境紀錄，已接種2劑莫德納疫苗。個案於11月中旬工作過程曾接觸過病原，當下並無症狀；11月26日開始出現輕微咳嗽，12月4日咳嗽加劇，12月8日出現嗅、味覺異常，就醫採檢後確診，初步研判感染Delta變異株。

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指揮中心今日更新匡列人數增至110名接觸者，86人採檢完畢，都是陰性，還有24人檢驗中。其中密切接觸者男友已經檢驗陰性，居家隔離。媒體問及其男友接種疫苗狀況，陳時中說，目前瞭解打過一劑疫苗，但因為不是確診者，時間、疫苗種類就先不報告。

至於男友後續是否還要進行採檢？陳時中說，該案現在已經在居家隔離，隔離中有症狀隨時會進行採檢，居家隔離完畢還會再採，經過採檢與隔離，可以瞭解他到底有沒有染疫，也確認對社區是否有影響。

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心12/10公布案16816匡列採檢人數。（圖／指揮中心提供）

至於感染來源，陳時中說，目前研判職場內可能性較高，因為國內社區目前確診案例是0，周遭檢驗初步也是陰性為主，社區感染可能相對低。職場內則區分有辦公室與實驗室，目前認為風險區是在實驗室中，至於是不是因為咬傷，還是環境，還要進一步判讀。