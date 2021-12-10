男意外墜30米鵬灣大橋　英勇海巡跳海驚險救回一命過程全都錄

▲第5岸巡隊大鵬灣安檢所人姚舜仁奮不顧身救起意外失落海的張姓男子 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導



張姓男子日前不小心從超過30米高東港鵬灣大橋意外墜入大鵬灣湖，在湖面上漂流，在岸上運動散步、釣魚等民眾均無人查覺，海巡署第5岸巡隊姚舜仁聽到聲響，以小跑步方式拿了救生圈，二話不說，立即跳入湖中，拚命往前游救人，由於當時風浪相當大，他將對方往岸上帶3公尺，被大浪帶回1公尺，不知吃了多少海水，兩人在湖內拚命，讓岸上民眾相當緊張，屏東縣水上救難協會楊姓教練緊急開著水上摩托車將往協助，將張男救上岸，提供禦寒衣物、熱水給他保暖，奮不顧身救人的義行，被民眾拍了下來，要求海巡署長公開獎勵。

12月 4日下午2時多，有一條黑色影子(按張姓男子，40歲)從跨海大橋上高速落下（意外失足），碰一聲砸在海面上，當時在岸上有散步、釣魚民眾，但無人發現，張姓男子就從橋下緩緩往下游漂去。

在岸遊執勤的東港大鵬灣安檢所執勤上士姚舜仁聽到落水聲，往湖裡一看，是一個人，立即以小跑步方式跑了200米拿了岸邊救生圈，不顧寒風刺骨，就往湖裡跳入，拚命游向前救人，只見他雙臂、雙腿奮力往前揮動，由於風浪很大，好不容易往前游了3公尺，浪波又將他拉回1公尺，游了4多分鐘。

終於，在姚身影耗盡體力之前，他伸出顫抖的手向前一撲，緊抓住張男，兩個人一起靠著救生圈上抵抗陣陣海浪往岸邊游，但體力很快耗盡，在湖面漂浮，在岸邊的水生救難協會楊姓教開著水上摩托車趕往支援，經7分鐘，將兩人接駁靠岸，順利完成這次救援任務，頓時岸邊響起一片掌聲。

目擊的張姓男子說，平時海巡的工作與一般人有些距離，所以當親眼目睹海巡救人的模樣時，所有人都被感動的亂七八糟。