房租不夠可以賣身！無良男室友仲介兼馬伕　拐2女下海賺生活費

▲桃園一名張姓男子和2名身障女同居，因2人離家無資力，竟身兼多職勸說2人下海賺生活費。（圖／示意圖，與本案無關／pixabay）



記者林冠吟／桃園報導

桃園一名張姓男子明知其2名女性房客均有智能障礙，並分別領有中度和輕度身心障礙證明，卻因2女離家在外均無資力，張男試圖和2女一起分攤房租，竟和2女協商以每次3000元性交易的方式賺取生活費用來繳納房租、水電等，自己再從中收取1500元的費用。桃園地院審理後，依媒介性交罪等2罪，判張男應執行有期徒刑4月，得易科罰金，並將其不法所得全數沒收。

張姓男子和2名均患有智能障礙的女子同住於桃園市某租屋處，張男明知2女離家在外均無資力，為求「分攤房租」，竟開口向2女協商，希望2女下海，以每次3000元的費用來做性交易，自己再從中抽取1500元，以繳納各項生活費用。

獲得2女同意後，張男先是將自己的手機交給2女，教會她們使用交友軟體來尋找想要性交易的男客，張男還身兼多職充當馬伕角色，分別載送2女和男客前往桃園市某汽車旅館以進行性交易，自2017年5月至2019年6月止，累計至少得逞5次。

張男應訊時向檢警坦承，確實知道2女均有智能障礙並領有身心障礙手冊，也曾用機車將2女載往汽車旅館以進行性交易，事後並向2女收取價金，不過張男卻表示，自己沒有教2女使用交友軟體接客，會載送她們前往摩鐵進行性交易，只是因為和她們一起同住才會幫忙接送，收取價金的意圖更是為了要一起分攤房租，強調收取價金只是為了要一起分擔房租，自己也沒有因此賺錢等語。

但桃園地院審理後卻發現，2女在法庭證述時指證歷歷，甚至表示會用交友軟體接客，是因為「張男教會她們用交友軟體接客」，甚至更曾明確向她們表示「性交易的價格為2小時3000元」，事後更必須把一半的錢財交給張男等語。

此外，法官也指出，事發當時2女和張男均為無業狀態，且張男曾多次將2女載往汽車旅館，顯見張男如若無利可圖，豈會大費周特別將2女載往汽車旅館？因而不採信張男的證詞，認為張男犯罪事證明確，審酌張男正值青年，卻不思循正當圖性獲取財物，趁著2女智識經驗不足，需錢救急，才會透過手機交友軟體媒介2女進行性交易，以謀取報酬，且張男犯後否認犯行，態度非佳，依媒介性交等2罪，判張男應執行有期徒刑4月，得易科罰金，並將其不法所得金額全數沒收。