看河馬被瘋狂攻擊！姐妹下體遭啃食「肚破腸流」　飼主：牠們很乖

南非一對表姐妹在林波波省(Limpopo)觀賞有名的河馬明星潔西卡(Jessica)和李奇(Richie)時,竟意外遭到小河馬的瘋狂襲擊,導致她們「像布娃娃一樣被丟來丟去」,全身受傷、肚破腸流,被迫接受多次手術。

綜合《每日郵報》與南非《獨立線上》報導,39歲的弗萊尼(Natasha Vrany)和62歲的紐曼(Belinda Newman)上個月與相識20多年的朱博特(Tony Joubert)約好,一同到他家半野生的農場去觀賞河馬明星。

當時,他們正坐在朱博特家門口的草坪上聊天。由於朱博特一再宣稱河馬們都很溫順,因此他未帶武器和步槍。突然,9歲大的李奇從河裡冒了出來,猛地衝向背對河邊的弗萊尼,用力將她推倒後開始瘋狂地啃咬她的雙腿,還將弗萊尼「像布娃娃一樣丟來丟去」。

