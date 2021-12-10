強力發電機「邱澤PR有多少？」　網列超狂5條件暈爆：真的最頂

▲許瑋甯和邱澤結婚了。（圖／翻攝自許瑋甯IG）

記者曾筠淇／綜合報導

邱澤和許瑋甯共同演出電影《當男人戀愛時》後，多次傳出戀愛消息，稍早，兩人就在社群網站上報喜，「我們結婚了！」消息曝光後，讓不少粉絲相當驚喜，同時也有網友不禁好奇，邱澤已經40歲了，「在台男中PR多少？」相關討論熱議不斷。

《當男人戀愛時》CP成真，邱澤和許瑋甯今（10）日同步在社群網站報喜，「曾經說過，如果有好消息會跟大家分享的。這個好消息是，我們結婚了！」兩人貼出親密合照，並露出幸福笑容，隔著螢幕都能感受到甜蜜氛圍。

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就有網友在PTT的Gossiping板上，以「邱澤的條件在台男中PR多少」為題發文，提到邱澤已經40歲了，不過條件仍然很好，不只有著高顏值，而且能演戲、能唱歌，更曾擔任過排球國家代表隊選手，並取得「方程式賽車手」資格，大家覺得邱澤的PR有多少？

▲邱澤。（資料照／記者湯興漢攝）

貼文一出，不少網友都留言直呼99.9以上，「這個別說台灣女生，一堆台灣男生都願意」、「邱澤真的是最頂的，毫無爭議」、「帥到哭欸！拿台男比也太好笑」、「邱靠自己拚的，原生家境應該不好，而且感覺一直在成長，差不多同期的我覺得都沒有他進步」、「帥到炸裂」、「真的帥，演也有亮點」、「那個臉真的無敵」。

此外，也有網友在PTT問「許瑋甯在台女界PR多少？」不少網友也留言大讚，「許瑋甯年輕時臉略老氣，結果一路凍齡到現在」、「遇過許本人，很香」、「100啦」、「本人很小隻，但臉超精緻」、「個性好像蠻溫和的」、「看過本人，超級正，白到發光」、「99.99」。