搭計程車「被40歲婦喊哥哥」　真相爆鼻酸！網淚：謝謝你的善良

▲網友在計程車上遇到的暖心故事。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者廖翊慈／綜合報導

一名男網友日前在臉書上分享與他人共乘計程車的故事，司機大叔詢問他，「先生你會介意讓她也上車嗎？」他爽快答應司機後，引來不同的看法，儘管如此，許多網友得知真相後，紛紛稱讚該名男網友的暖舉，直呼「感謝你的溫暖！」

網友「謝知橋」9日晚上在臉書發表的一篇文章，引發網友熱烈分享與按讚，他下班搭乘計程車回家時，碰上一名60多歲年邁的運將，在他報了地址後，對方並沒有馬上按下跳表，而是指著外頭穿著粉色外套的女性，緩緩說道「那是我女兒，但我沒辦法把她一個人丟在家裡，先生你會介意讓她也上車嗎？」

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眼看他欣然答應，司機馬上招手讓女兒上車，並說「跟哥哥說謝謝，哥哥答應妳可以上車。」而女生則連忙道謝，謝知橋補充說道，司機的女兒看上去也有40幾歲了，但聽她的咬字發音，可能是唐氏症，或是腦性麻痺，「難怪已年邁的司機不能把她一個人丟在家，畢竟這樣太危險了。」

謝網友在20分鐘的車程中不禁感慨，司機大叔起初讓女兒在計程車呼叫站附近坐著，而非車內等待，直到乘客同意共乘才讓她上車，「我不曉得世界上會不會有這樣不給人方便的人，但我想司機沒讓女兒一開始就坐在溫暖的車上，就是因為曾經被乘客拒絕了吧。」

他最後在文章末呼籲大家，「若碰到如此『特別』的計程車，如果你沒有特殊考量，請讓他們也都待在車上，因為那是他們最安全的地方了。」許多網友紛紛留言表示看法，「好像有規定不能這樣載，之前網路上看到有個爸爸載小孩出來工作被檢舉」、「期待社福體系能更完善地支持他們」、「感謝你的溫暖，如果我遇到也會答應的」、「很難過，現在外頭很冷，卻需等到乘客答應才能上車」。