幫老闆存錢員工捲2千多萬元落跑　贓款藏車站置物櫃丟路邊草叢

記者邱中岳／台北報導

桃園1名貿易公司的老闆，在8日中午找1名員工帶著4千萬到台北存錢，並且到台北車站周圍的1家銀行，但存到一半卻藉故離開，找另名員工繼續存錢，但僅存1400萬後落跑，原本存錢的員工雖辯稱不知情，但警方調閱監視器比對就是同一人，最後也順利逮捕另名在逃員工，並追回2594萬元。

警方調查，36歲的謝姓老闆平時在桃園經營貿易公司，在8日中午12時許，交給28歲的黃姓員工4千萬元到台北存錢，黃先到台北後存了1千4百萬元，藉故有事情找來28歲的另名田姓員工繼續存，但田到場後直接將錢搬走，最後謝姓老闆聯繫不上2人，打電話去銀行才發現根本只存了1400萬。

▲2名員工幫老闆存4千萬買黃金，竟摸走2600萬元但還沒分錢就被逮，警方在市民大道草叢查獲50萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

謝姓男子獲報後報警處理，警方追查黃姓男子到案說明，黃指出自己不知情，全部將問題推給田，但警方發現田離開銀行轉進台北車站，臨走前只有1袋現金，其他2袋現金交給1名白色外套的男子，身形與原本身穿黃色外套的黃姓男子極為相似，最後在黃的汽車內找到變裝的白外套。

黃嫌見事跡敗露後，帶著警方在台北車站置物櫃內找到2350萬現金，另外還在市民大道旁的草叢找到50萬元現金，剩下的錢均由田姓男子拿走，警方調閱監視器，發現田一路往花蓮逃逸，並南下在旅館內逮捕田姓嫌犯，並起獲剩餘的194萬元贓款，訊後依照業務侵占、背信等罪送辦。

▲2名員工幫老闆存4千萬竟趁機帶走2千6百萬元，警方最後追回剩餘的2594萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，田姓男子逃亡花蓮後，花費近6萬元購置新手機、住宿費以及搭計程車逃亡，但黃嫌則是一毛都還沒花到就栽了，最後謝姓老闆則表示，2名員工均在公司上班超過6年以上，平時又借錢都提供援助，沒想到竟然「飼老鼠咬布袋」捲走2千6百萬，也讓老闆感到相當無言。

謝姓老闆指出，4千萬元是因要投資黃金市場，且平常沒有這麼多家銀行可以收取龐大鉅款，所以才會叫員工北上存錢，但竟然發生自己人把錢拿走的狀況，也表示下次會更注意保護好自身財物。

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