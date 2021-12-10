與台斷交立刻與陸「復交？」　新華社：中尼代表今於天津會談

▲總統蔡英文2017年出訪尼加拉瓜，參加尼加拉瓜總統就職典禮。（圖／記者陶本和攝）

記者任以芳、魏有德／北京報導

我友邦尼加拉瓜宣布與台灣斷交，只承認中華人民共和國。大陸官媒《新華社》今早（10日）立刻發出快訊，「中國同尼加拉瓜政府代表團在天津舉行會談。」外界研判，中尼最快今正式宣布復交。

細數蔡英文總統2016年上台後，台灣邦交國從22個減少到16個，包含聖多美和普林西比、巴拿馬、多明尼加、布基納法索、薩爾瓦多、所羅門群島、吉里巴斯，這次加上第8個邦交國尼加拉瓜被挖牆腳，卻毫無預警跡象。

先前一直傳出宏都拉斯總統新當選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）有意與中國建交，事後美方被強力安撫，反倒是尼加拉瓜以「突襲」方式宣布斷交。據了解，當地的台商，甚至是台灣駐派的外交部人員都不知道這件事情。

從大陸官媒發佈快訊來看，尼加拉瓜代表團已經抵達大陸，由於受疫情限制，時間往前推算，尼國代表至少半個月前已經秘密抵達北京隔離，完全是早有準備與台斷交，轉向和大陸復交。

尼加拉瓜政府宣佈與台灣「斷交」後，中國常駐聯合國代表張軍在社交網站發文，贊賞尼加拉瓜政府決定順應大勢，合乎民心。張軍在文中表示，「尼加拉瓜政府作出了一個順應大勢、合乎民心的正確決斷，我們表示高度贊賞。『一個中國』原則是國際社會普遍共識，不容挑戰！」