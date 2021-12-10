　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

與台斷交立刻與陸「復交？」　新華社：中尼代表今天津會談

▲▼總統蔡英文2017年出訪尼加拉瓜，參加尼加拉瓜總統就職典禮。（圖／記者陶本和攝）

▲總統蔡英文2017年出訪尼加拉瓜，參加尼加拉瓜總統就職典禮。（圖／記者陶本和攝）

記者任以芳、魏有德／北京報導

我友邦尼加拉瓜宣布與台灣斷交，只承認中華人民共和國。大陸官媒《新華社》今早（10日）立刻發出快訊，「中國同尼加拉瓜政府代表團在天津舉行會談。」外界研判，中尼最快今正式宣布復交。

細數蔡英文總統2016年上台後，台灣邦交國從22個減少到16個，包含聖多美和普林西比、巴拿馬、多明尼加、布基納法索、薩爾瓦多、所羅門群島、吉里巴斯，這次加上第8個邦交國尼加拉瓜被挖牆腳，卻毫無預警跡象。

先前一直傳出宏都拉斯總統新當選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）有意與中國建交，事後美方被強力安撫，反倒是尼加拉瓜以「突襲」方式宣布斷交。據了解，當地的台商，甚至是台灣駐派的外交部人員都不知道這件事情。

從大陸官媒發佈快訊來看，尼加拉瓜代表團已經抵達大陸，由於受疫情限制，時間往前推算，尼國代表至少半個月前已經秘密抵達北京隔離，完全是早有準備與台斷交，轉向和大陸復交。

尼加拉瓜政府宣佈與台灣「斷交」後，中國常駐聯合國代表張軍在社交網站發文，贊賞尼加拉瓜政府決定順應大勢，合乎民心。張軍在文中表示，「尼加拉瓜政府作出了一個順應大勢、合乎民心的正確決斷，我們表示高度贊賞。『一個中國』原則是國際社會普遍共識，不容挑戰！」

►男士平口褲才45元！破盤價手刀搶

ET快訊
跟誰斷交「台灣就完了」？　鄉民秒選這國：面子最大
尼加拉瓜2度斷交台灣　消息人士「不意外」：奧蒂嘉受夠了
快訊／中國宣布與尼加拉瓜復交！
北市跨年是否續辦？　柯文哲回應了
快訊／北市新足跡公布　確診女曾搭「兩路線公車」
研究員2度被老鼠咬　柯文哲：不太可能是動物傳人
快訊／北市匡列94人居家隔離　80人PCR出爐
LIVE／確診女足跡遍布南港、京站　柯文哲緊急說明
蔡英文邦交22國剩14個　還有「兩國」被點名危險

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

快訊／中國和尼加拉瓜復交！　簽署聯合公報：台灣是中國的一部分

尼加拉瓜宣布斷交「早有準備」！　趙立堅火速轉發：大勢所趨

與台斷交立刻與陸「復交？」　新華社：中尼代表今於天津會談

檢疫員不怕被感染！　新冠自動檢測機曝光「一天2500管樣本」

7歲女兒玩水2分鐘消失溺死！　溫泉酒店「反告爸爸」求償百萬

海峽論壇11日正式開幕 　聚焦4項特點「升級」雲視訊

國台辦：美方一些人把台灣當棋子「玩火者必自焚」

不甩統戰說！海峽論壇明10日登場　陸官方：好飯不怕晚

美擬禁止進口涉疆產品　大陸商務部：將採取必要措施

日本未對北京冬奧表態　陸：已全力支持東奧「現在輪到日方！」

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

王少偉爆戀上「性學博士」許藍方！ 親曝兩人關係…鬆口認：她不一樣

汽車升降機故障急墜！秒變大怒神　男女連人帶車「1F➝B2」重摔受傷

17歲正妹「蚊子當寵物」幫取名 露白皙美腿餵食...享受鮮血大餐

福原愛曝為張繼科準備「專屬餅乾」　陸網喊話：嫁來中國！…日網傻眼

耶誕城=板橋人惡夢？交通黑暗期　妹子怒飆台語：情侶一直親被閃瞎

快訊／中國和尼加拉瓜復交！　簽署聯合公報：台灣是中國的一部分

尼加拉瓜宣布斷交「早有準備」！　趙立堅火速轉發：大勢所趨

與台斷交立刻與陸「復交？」　新華社：中尼代表今於天津會談

檢疫員不怕被感染！　新冠自動檢測機曝光「一天2500管樣本」

7歲女兒玩水2分鐘消失溺死！　溫泉酒店「反告爸爸」求償百萬

海峽論壇11日正式開幕 　聚焦4項特點「升級」雲視訊

國台辦：美方一些人把台灣當棋子「玩火者必自焚」

不甩統戰說！海峽論壇明10日登場　陸官方：好飯不怕晚

美擬禁止進口涉疆產品　大陸商務部：將採取必要措施

日本未對北京冬奧表態　陸：已全力支持東奧「現在輪到日方！」

《華燈》小姐暗巷時尚照爆辣！謝欣穎黑旗袍「開腿半蹲」往下看傻眼

肌膚發光就靠它！「超強面膜」讓你榮登派對第一美

快訊／尼加拉瓜突斷交　朱立倫對中共打壓我國際空間「深感遺憾」

「綜藝咖小女生」黃沐妍《全明星3》刷紀錄　錢薇娟反應曝光

追撞前方女高中機車失控撞橋墩　男騎士頭部重傷命危

尼加拉瓜斷交前「最後一篇文」曝光　網見大合照傻了：真心換絕情

俄烏緊張台灣連帶成焦點　美警告中國動武侵台將是「危險錯誤」

免到苗栗！「2021內湖草莓季」開跑　一日遊路線走6聚落、4景點

復興「醣」經濟時代　永豐餘建構永續循環共榮平台

蘇貞昌：中國用各種手法讓台灣孤立　我們更要團結

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

大陸熱門新聞

女兒玩水溺死　酒店怒告爸爸求償

她-196度冷凍30年等復活　尪早有新歡

快訊／中國宣佈和尼加拉瓜復交！

今年海峽論壇聚焦4特點

不怕被感染！新冠自動檢測機曝光

國台辦：警告美方某些人「玩火者必自焚」

「趙薇的兒子」找到了！ 養母首發聲卻惹眾怒

尼加拉瓜宣布斷交早有準備　趙立堅火速轉發

轉向大陸「復交？」　中尼今於天津會談

河南天降「火流星」引千人淘寶 民眾帶被子上山盼撿隕石致富

「趙薇的兒子」找到了！　拒和親生父母回家遭批

人妻親餵老闆母乳爆命案　偵訊時「嚇到噴奶」

日本未對冬奧表態　陸：已全力支持東奧

古代「人彘」斷手足還要以銅灌耳 兩朝寵妃皆因妒遭此酷刑

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌：中國用各種手法讓台灣孤立　我們更要團結

蘇貞昌：中國用各種手法讓台灣孤立　我們更要團結

尼加拉瓜9日宣布聲明宣布與台灣斷交，只承認中華人民共和國，台灣邦交國僅剩14國。對此，行政院長蘇貞昌今（10）日上午出席「原住民族委員會成立25週年」活動，活動前受訪表示，中國用各種手法讓台灣孤立，我們更要團結，讓國際上民主國家越來越支持台灣。

台尼斷交「猶如美後花園失火」！網賀：國庫省錢

台尼斷交「猶如美後花園失火」！網賀：國庫省錢

跟誰斷交「台灣就完了」？　鄉民秒選這國：面子最大

跟誰斷交「台灣就完了」？　鄉民秒選這國：面子最大

「斷交見怪不怪」　柯文哲：台灣的存在要尼加拉瓜來肯定嗎？

「斷交見怪不怪」　柯文哲：台灣的存在要尼加拉瓜來肯定嗎？

快訊／中國宣佈和尼加拉瓜復交！

快訊／中國宣佈和尼加拉瓜復交！

關鍵字：

尼加拉瓜斷交

讀者迴響

熱門新聞

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

時空穿越者困2021　預言12月有2大事

快訊／尼加拉瓜宣布：與台灣斷交

99％人都錯！她揭便利貼正確用法　網跪了

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

實驗室女11天雙北狂逛8商場！網傻眼

鄧佳華6性病套餐檢查結果曝光！

這科系「最沒前途」卻一堆人讀？　鄉民秒認同：超奴

麻豆刺青女優進AV界2年「心酸1700字」曝入行原因

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

領角鴞驚喜現身東海大學　超療癒

尼加拉瓜駐台大使是24歲銘傳正妹！　曾掀台灣網友暴動

台北女追劇驚見「母被性侵影片」崩潰！男友遞1張紙條認了

快訊／新北+1耶誕城恐停辦？　侯友宜：若有必要以防疫為主

不是因為家暴！永和逆子弒父分屍動機曝

更多

最夯影音

更多
台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快
玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面