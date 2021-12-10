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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／確診女足跡遍布南港、京站　柯文哲親上火線說明最新作為

政治中心／台北報導

台北市南港區中研院P3實驗室一名年輕女性因做實驗不小心染疫，初步調查足跡遍布雙北，還曾搭乘捷運板南線、橘線。台北長柯文哲今（10）日一早9點30分召開防疫記者會，對外說明因應措施。《東森新媒體ETtoday》全程直播。

柯文哲昨晚透過臉書指出，跟個案有接觸的親友同事，已安排採檢，其他同場域的工作人員，也需做好自主健康管理。目前南港健康服務中心的同仁還在進行疫調作業中，「請市民朋友不用緊張，口罩戴好，我們繼續認真防疫！」

指揮中心指出，確診女子已接種2劑莫德納疫苗，於11月中旬工作過程曾接觸過病原，當下並無症狀；11月26日開始出現輕微咳嗽，12月4日咳嗽加劇，12月8日出現嗅、味覺異常，就醫採檢後，於12月9日確診，初判感染Delta病毒株，為本土確定病例。初步匡列接觸者85人，全數安排前往集中檢疫所隔離，漏夜採檢，其中女子的男友PCR為陰性，其餘接觸者持續匡列中。

根據初步疫調結果，染疫女子11/2下午從南港站搭到東門站，11/28中午前往汐止遠雄廣場陶板屋用餐，接著下午搭捷運前往台北車站京站時尚廣場，逛了一個晚上再搭捷運回南港。12/1晚間在孫東寶汐止南昌店用餐；12/3在台北中正區衡陽街知名的大三元酒樓用餐；12/4下午從南港再度前往東門；12/5下午搭捷運至古亭，停留屈臣氏購物，接著到月見君餐廳用餐；12/7晚間8時則在7-11汐止新工建門市停留30分鐘，12/8逛了康是美汐止北峰門市5分鐘。

台灣維持0本土確診35天，但南港實驗室卻爆出突破性感染，指揮官陳時中表示，有本土案例要提高警覺，但不用過度恐慌，再跟大家呼籲病毒無所不再，要把口罩戴好、勤洗手，還有疫苗一定要打好打滿，因為疫苗確實會減低重症和死亡可能性，出入人多的地方要盡量保持社交距離，有進一步調查結果會再跟大家報告。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、副市長蔡炳坤。（圖／北市府提供）

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