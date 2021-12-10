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快訊／尼國閃電斷交！台灣只剩14邦交國　名單一次看

記者徐政璿／台北報導

台灣外交又受中國阻礙！尼加拉瓜9日宣布與我斷交，台灣目前僅剩14個邦交國。

目前為止，中華民國邦交國僅剩下：加勒比海島國、南美洲、非洲、太平洋群島；一共14個國家包括，貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯，巴拉圭、史瓦帝尼、 梵蒂岡。

總統蔡英文與尼加拉瓜總統奧德嘉會晤。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文與尼加拉瓜總統奧德嘉會晤。（圖／總統府提供）

外交部稍早發出聲明指出，我國政府至感痛心與遺憾，為維護國家主權及尊嚴，我國決定自即日起終止與尼加拉瓜共和國的外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，撤離大使館及技術團人員。而在此同時，外交部也將官網上，尼加拉瓜的國旗撤下。

外交部表示，台灣一向是尼加拉瓜忠實可靠的朋友，長期與尼國共同推動有益民生的合作，協助尼國國家的整體發展，成果與貢獻有目共睹。奧德嘉總統政府罔顧台尼兩國人民多年休戚與共的情誼，我國感到十分遺憾。

外交部表示，台灣身為國際社會的一份子，有權利與其他國家交流發展外交關係，我政府將持續推動「踏實外交」以拓展國際生存空間，並致力維護區域的和平與穩定，爭取我國應有的國際地位，維護國家利益與人民福祉。

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