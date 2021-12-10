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麻豆刺青女優進AV界2年「心酸1700字」曝入行原因　4000人看哭了

▲▼麻豆刺青女優進AV界2年「心酸1700字」曝入行原因　4000人看哭。（圖／翻攝麻豆女神-艾秋推特）

▲麻豆女神艾秋分享進入AV界的過程。（圖／翻攝麻豆女神-艾秋推特）

記者鄒鎮宇／綜合報導

麻豆女神艾秋依靠手臂上的刺青、火辣的身材及精緻五官在AV界打響知名度，近日她接受訪問，談及自己踏入AV行業的原因及家庭背景，近1700字的文章讓不少網友看了心好酸，連「性學博士」許藍方都留言加油，「除了心疼之外也佩服妳的勇敢」。

臉書粉專「Humans of Taipei」時常撰寫在台北生活的各種人生故事，9日晚間PO出艾秋的採訪。艾秋表示，她的爸爸是高學歷工程師，可能工作及經濟壓力，在她有記憶以來都跟妹妹不斷被家暴，打斷的「愛的小手」不計其數，若被打到哭了出來，還需要在鏡子前罰跪、看著自己哭的樣子，或被關在漆黑的房間，兩、三個小時。

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艾秋說，她小學時就不會對外講家裡的事，加上父母只在意成績，她選擇顧好自己就可以，但爸爸某個時期因想換大房子，壓力大到夜晚突然開燈打人，讓她在12歲時會每天沒原因的突然暴哭，既使看了醫生吃藥也無法改善，直到她國中去女校住校，病情才逐漸好轉。

直到國中放寒假回家，她透過網路交友認識一名30、40歲的男生，本以為對方是好人，要帶她去吃東西，最後卻被帶到汽車旅館性侵，雖然有小聲說「不要」，但擔心對方像爸爸一樣施暴，最後只能妥協並假裝沒事，甚至「笑著說掰掰」；艾秋當時認為總有一個網友願意聽她訴苦，但接連好幾個年紀比她大，甚至同年的人，最後跟她見面的結果都一樣。

▲▼麻豆刺青女優進AV界2年「心酸1700字」曝入行原因　4000人看哭。（圖／翻攝麻豆女神-艾秋推特）

▲艾秋。（圖／翻攝麻豆女神-艾秋推特）

艾秋將這段經歷跟一名好朋友說，最後卻傳道大家都知道，無奈之下只好轉學；當她升上高中，在班上用功讀書拿第一名，本以為可以改變人生，卻因國中時一名網友偷拍兩人的影片傳到她的臉書，當時一名喜歡她的高中學長盜進她的臉書後，竟將影片散佈到學校社團，讓她被同學霸凌，最後艾秋不想再忍受這一切，在18歲時決定休學、離開原生家庭。

出社會後，艾秋在工作上遇到許多壞人、渣男，直到2年前覺得影片曾經外流，拍片也可以賺錢，才踏進AV行業，「我也不覺得有什麼真正認識我、在意我的人，所以也不會有被『朋友』看到的困擾。」

艾秋認為，家人應該都知道她在拍A片，但可能覺得很抱歉就不提，不過她並不怨恨父母，覺得當初爸爸不是不愛她們，而是不懂得怎麼愛；如今她22歲，在AV界工作兩年，數不清拍攝多少作品，但這份工作對她來說除了可以賺錢之外，主要的成就是被人喜歡，以及跟一群人完成工作的感覺，「找到支持自己的人、一起進步，痛的感覺似乎可以被轉化。」

該文PO出短短5小時就吸引4000多人按讚留言，「勇敢又讓人心疼的女孩」、「希望妳能越過越開心，在心中給妳大大的擁抱」、「經歷過這麼多惡意還能用善良面對生活，希望妳的生活越來越好」、「妳的工作和笑容讓我想到羅賓威廉斯，希望妳不僅是讓別人快樂，也有機會找到能讓自己真正的快樂」、「真希望妳能遇到值得你的善良的人」、「我有追蹤妳的推特，因為第一眼非常喜歡妳的刺青，相當的繽紛美麗。沒想到妳有這樣的過去，妳很勇敢的說了出來，讓我更加的崇拜妳了」。

▲▼麻豆刺青女優進AV界2年「心酸1700字」曝入行原因　4000人看哭。（圖／翻攝Humans of Taipei臉書）

▲許藍方也留言鼓勵艾秋。（圖／翻攝Humans of Taipei臉書）

此外，許藍方也留言，「嗨，您好，看完了妳的文章，除了心疼之外也佩服妳的勇敢。也許這些不好的過去讓人難受，裡面的淚水、傷痛、撕裂，讓人都想忘記，但請妳記得，這些不好的過去不等於『妳是誰』，這些無論是好是壞的過去，都只是滋養我們成長的養分，現在呈現在大家面前如此勇敢與善良的妳，才是真正的妳。妳是誰，不需要過去定義，更不需要未來證明，妳的勇敢與存在已經是最好的證明了。」

許藍方說，「當人有勇氣面對自己的脆弱才有辦法更勇敢的往前走向希望的未來，重要的不是我們經歷了什麼，而是我們怎麼看待經歷這些之後的自己，請妳相信每個人存在的價值，都值得被好好疼惜好好愛！！要看大景之前都必須要下一場狂風暴雨，我相信妳未來的燦爛就在眼前，在妳帶著信念繼續往希望前進的每一步腳下。祝福妳：）」

▼艾秋全文如下。（圖／翻攝Humans of Taipei臉書）

▲▼麻豆刺青女優進AV界2年「心酸1700字」曝入行原因　4000人看哭。（圖／翻攝Humans of Taipei臉書）

▲▼麻豆刺青女優進AV界2年「心酸1700字」曝入行原因　4000人看哭。（圖／翻攝Humans of Taipei臉書）

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