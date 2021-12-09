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海峽論壇11日正式開幕 　聚焦4項特點「升級」雲視訊

▲▼ 第十三屆海峽論壇 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 海峽論壇組委會辦公室副主任鍾志剛。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／廈門報導

第十三屆海峽論壇相關活動今（10日）正式登場，11日舉行開幕式。海峽論壇組委會辦公室副主任、福建省政府台港澳事務辦公室副主任鍾志剛昨舉行記者會中表示，今年論壇主要有4個特點，一是聚焦民間交流主題；二是關注經濟發展熱點；三是展現融合發展成效；四是提升「雲」端傳播能力。

鍾志剛指出，第十三屆海峽論壇將於10日在廈門拉開序幕。主會場設在廈門，福建省有關設區市和平潭綜合實驗區舉辦相關活動。論壇安排了論壇大會和青年交流、基層交流、文化交流、經濟交流四大版塊41場活動，加上有關設區市同期舉辦的15場活動，共計56場活動，6月以來已陸續舉辦21場活動。

鐘志剛說，本屆論壇線下活動邀請台灣有關政黨代表、台灣主辦單位代表，以及台灣行業精英、社團負責人、工青婦、鄉鎮村裡、農漁水利、民間信仰等各界嘉賓5000人，其中集中活動期間邀請台灣嘉賓約2000人。

鍾志剛稱，本屆論壇活動的總體安排：論壇大會將於12月11日上午10時在廈門會議中心舉行，線上線下結合舉辦。青年交流版塊，舉辦海峽青年論壇、海峽兩岸青少年新媒體「唱」論壇、閩台科技教育融合發展活動等9場活動。基層交流版塊，舉辦共同家園論壇、海峽職工論壇、海峽婦女論壇等14場活動。文化交流版塊，舉辦海峽影視季、兩岸文創IP設計大賽、兩岸傳統技藝(非遺項目)展演等9場活動。經濟交流版塊，舉辦海峽兩岸工商合作論壇、海峽金融論壇·台企發展峰會、海峽科技專家論壇等9場活動。

本屆論壇的主要特點有四個，鐘志剛指出，一是聚焦民間交流主題。本屆論壇延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，持續聚焦兩岸基層民眾和青少年交流，積極營造兩岸同胞守望相助、共促交流合作、共謀融合發展的良好氛圍。充分展現在任何情況下兩岸民間交流不能停、不能斷、不能少的決心和信心。

▲▼ 第十三屆海峽論壇 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 第十三屆海峽論壇11號開幕式。（圖／記者任以芳攝）

鍾志剛表示，二是關注經濟發展熱點。本屆論壇緊扣「十四五」發展規劃，舉辦台灣人才閩西南（廈門）對接會、閩台青商論壇以及工青婦交流活動等，為台灣青年提供1600多個優質實習就業崗位，分享在閩台胞就業創業成功經驗，進一步加大惠台政策宣傳、解讀和推介力度，鼓勵和支持更多台胞主動融入新發展格局，扎根深耕「第一家園」。

鍾志剛進一步指出，三是展現融合發展成效。通過舉辦海峽兩岸工商合作論壇、海峽金融論壇·台企發展峰會等交流活動以及邀請各領域有代表性的台胞台企結合自身經歷，深入講述他們就業創業。舉辦同名同宗村聯誼結對、兩岸傳統技藝（非遺項目）展演、漆藝傳承和發展論壇、海峽兩岸書院論壇等，特別是依託各地市特色資源，舉辦媽祖、關帝、朱子、陳靖姑等民俗文化交流，弘揚傳承中華優秀傳統文化。

最後，四是提升「雲」端傳播能力。鍾志剛強調，為突破疫情帶來的時空限制，本屆論壇將在去年線上線下交流相結合基礎上，依託線上新媒體技術，進一步提升「雲」端傳播能力。全媒體助力「雲交流」。建立「報+網+端+微」（「報紙媒體+網絡平台+視頻客戶端+微博微信」），引入知名電商平台，新增「台青播台貨」、短視頻互動、線上競賽答題、線上線下情景劇、在線小遊戲等方式，增強線上交流的互動性。本屆論壇將深挖新媒體資源，邀請自帶流量的網絡大V等參加論壇相關活動，發揮自媒體傳播速度快、時效性強的特點，通過小屏化、碎片化視角快速宣傳報道論壇活動。

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