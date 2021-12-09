快訊／南港女研究員確診「染疫途徑出爐」！驚傳遭實驗鼠咬到

▲中研院P3實驗室人員傳出確診。（圖／中研院提供，照片人物非染疫者）

記者閔文昱／綜合報導

台灣0本土確診維持35天破功！一名南港P3實驗室的人員，因在做新冠肺炎實驗時不小心染疫確診，家用快篩和PCR採檢都呈現陽性，Ct值15。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（9日）晚間證實有此事，但強調在複驗中。根據最新疫調顯示，該女實驗員是被P3實驗室的老鼠咬到所感染。

據了解，該個案本月初向中研院提出離職的請求，確診後透露上月底曾被帶有變種病毒的實驗鼠咬到，實際感染源還有待進一步的複驗，才能確認。

莊人祥指出，該案為20幾歲女性，是實驗室工作人員，曾經咳嗽一週，昨天出現嗅味覺異常，主動就醫採檢，其餘都還在疫調確認中，而目前已知過去P3實驗室沒有發生過類似染疫個案，還需要等待複驗結果。中研院今（9日）傍晚則低調表示，一切以指揮中心說法為主。

陳時中9日晚間證實，該研究人員目前判定是感染變異株Delta。至於傳出該名研究人員染疫後才說出上月底曾不慎被實驗老鼠咬到，而該老鼠身上帶有的是英國Alpha變異株，指揮中心專家小組召集人張上淳表示，內部調查有這樣狀況，但是否因此感染無法確定，且這個實驗室的操作也不只是操作英國病毒株而已，還是有操作其他病毒株。

據悉，這名確診者足跡遍布南港、汐止一帶，包括遠雄廣場、汐止家樂福、南港Global mall環球​購物中心等地，台北市的部分則有京站時尚廣場。上述業者接獲通知後，紛紛進行全館閉店清潔、消毒作業。

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