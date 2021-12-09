快訊／陳修將否認虐殺小三起訴求重刑　法官20萬交保限制住居

▲陳修將涉嫌殺害胡女，今以20萬元交保。（圖／資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

「76行者」召集人陳修將(40歲)10月15日涉嫌在彰化埔心鄉1間汽車旅館內殺害小三「胡女」 (22歲)，懷疑小女友有小王，只承認有打她1巴掌，胡女是自己撞到牆致死，矢口否認打她，也拒絕測謊，3次供訴內容都不同，被彰化地檢依殺人罪提起公訴，並酌請法官從重量刑；移審彰化地院，法官裁定20萬元交保，並限制住居。

起訴書內容指出，陳修將10月15日警詢及偵訊時辯稱，胡女死亡時的傷勢不是他造成的，胡女於10月14日8、9時許，有跟他說她身上之瘀青都是被另一名陳姓男友人打的，甚至他還沒打小女友巴掌時，她的臉上就都是傷了。

等到陳修將被羈押後，又改辯稱：他是因為胡女與陳姓男友人有性關係，才於10月初有打胡女3次，但第1次是跟她說好才打的，第2、3次，伊都僅是打被害人巴掌，可能巴掌沒打準，所以打到眼睛，伊沒有打被害人手臂，被害人體質容易瘀青，手臂瘀青是之前跌倒或撞到，與伊無關。

陳修將又稱，10月14日下午，與胡爭吵後，她躺在地上，自己用頭部撞地板自殘，自撞後面、側面的頭部，並有發出撞擊聲，他有要胡不要這樣，他後來有用手阻擋她，導致嚴重傷勢都不是他所造成等語。經過檢察官偵查，陳修將有3次毆擊胡女行為的事實。

陳修將今天被依殺人罪提起公訴，檢方並酌請法官從重量刑。彰化地院法官稍早裁定，陳修將以20萬元交保，並限制住居。