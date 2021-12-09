快訊／陳時中證實「南港實驗室1人確診」　張上淳進駐指揮

▲指揮官陳時中日前視察北車接種站畫面。（圖／指揮中心提供）

記者袁茵、李佳蓉／台北報導

台灣0本土確診維持35天破功！《東森新媒體ETtoday》獨家掌握，一名在中央研究院南港P3實驗室的人員，因在做試驗時不小心染疫確診，北市府人員透露北市已接獲通報，但衛生局並未給予正面回應。針對此事，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也證實了，「目前看起來有一個PCR檢驗是陽性的」，目前仍在複驗中。

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針對此項爆料，北市府人員透露，北市已經有接獲通報，為1名居住在新北市、工作地在台北市的年輕女性染疫，由於該案是在做試驗時確診，所以將列為本土病例，意指多天「本土+0」將破功。台北市衛生局未給予正面回應，僅說須由指揮中心公布後才能對外說明。

指揮官陳時中及發言人莊人祥傍晚至板橋車站視察新冠疫苗接種狀況，被問到此事回應，「目前看起來有一個PCR檢驗是陽性的，目前我們CDC跟張教授也到那地方，去現場了解直接來指揮，目前情況仍在複驗中，當然需要隔離也展開疫調隔離。」

陳時中表示，目前了解個案是在工作場域受到汙染而染疫，由於才剛掌握到消息，大家已火速分頭在進行，「張教授主要做實驗室相關過程了解，衛生局疫調就很專業，由衛生局掌握。」至於詳細狀況仍待釐清後再向大家說明。