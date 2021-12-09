不會打字、語音！老媽「1招回Line」爆生動　網笑讚：這難度更高

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

許多長輩努力跟上時代，在通訊軟體或社群網站上都相當活躍，一名網友就發文分享，朋友的母親不會打字、也不會語音輸入，結果竟想到妙招代替。對此，不少網友被戳笑，認為這難度比打字還高，也有許多人建議，乾脆送老媽貼圖。

網友昨日在「爆廢公社公開版」PO出截圖，笑說「我朋友的媽媽好可愛，不會打字用這招。」從照片中可見，原po朋友在家族群組提醒，晚上6點10分要拿必勝客餐點，包括2份披薩和1盒熱狗，金額共988元。

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在打完的同時，朋友也特地點名詢問，就怕母親沒看到訊息；沒想到，老媽因為不會打字，直接在紙上寫「有」，接著照下來上傳。

▲母親直接拍照上傳。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

此舉讓眾人笑翻，紛紛回應「這樣很好阿，至少不是已讀不回」、「幫媽媽做一些文字表情包」、「教她一下啦！不然買個文字貼圖或錄音也可以」、「太可愛了」、「要不要直接把這招拿來做成Line貼圖」。

另外，不少人也建議，可以教長輩一些簡單操作來代替打字，「可以用語音啊」、「可以用手寫輸入，我爸媽也是都用這樣」、「我媽也是...後來學會用語音輸入法」、「手寫輸入試試」。