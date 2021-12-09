疫情讓線上學習比例倍增　家長陪小孩使用比例下滑逾1成

▲調查發現，新冠疫情讓線上學習學生比例倍增。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

受到本土疫情影響，數位學習及遠距教學成為教學主流，但根據今（8日）公布最新調查顯示，台灣整體數位學習比例，從去年15.5%，今年幾乎倍增到29.2%，顯示疫情加速數位學習的執行與滲透，但調查也發現，有超過3成家長並不清楚學生是否使用線上學習平台，明顯高於去年的18.6%，甚至家長陪伴孩子在家使用線上學習平台比例，從去年51.8%，今年下降到34.3%。

受到新冠肺炎疫情影響，遠距與線上教學，今年5月台灣本土爆發新冠肺炎疫情，各級學校在三級警戒下暫時關閉，實體課程中斷，數位學習與遠距學習成為當時唯一解方，為了解數位學習變化，台灣最多師生使用的線上教學平台「數位吧」，委託TVBS在今年10月進行一年一度的「數位學習教育趨勢調查」，有效樣本達611份，並在今天公布結果。

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學習吧策略總監陳逸文表示，受到疫情影響，家長對線上學習認知提升，從去年81.3%，今年增加為91.6%，而且孩子使用線上學習比例增加約一倍，從去年15.5%，今年大增到29.2%，其中桃竹苗、中投彰、宜花高這三個區域比例超過五成，高於全台平均45.5%。

▼新冠疫情讓線上學習學生比例倍增。（圖／記者許敏溶攝）



不過，調查也發現，家長對於課堂上老師帶領學生使用線上學習的支持度，卻從去年的65%，今年下滑為53.2%，類似看法也呈現在相同的問題上，去年有58%家長認為使用線上學習對學生有幫助，今年下降為52.5%。

▼疫情反讓更多家長不知道孩子是否使用線上學習。（圖／記者許敏溶攝）

陳逸文進一步指出，疫情雖加速數位學習的執行與滲透，但調查發現，今年有31.3%家長，並不清楚學生是否使用線上學習平台，明顯高於去年的18.6%，甚至家長陪伴孩子在家使用線上學習平台比例，從去年51.8%，今年下降到34.3%，顯示突如其來的疫情，讓家長萌生不確定性，數位學習的正規之路，還有待學校、教師與家長的充分溝通。