「想變成他」男同志肢解情人　資深刑警曝：分屍殺人魔心理難測

▲▼新北市傳出逆子肢解老父的人倫慘劇，原因疑似不滿父親長期施暴媽媽。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

新北市發生逆子肢解老父的人倫慘劇，原因疑似不滿父親長期施暴媽媽；家暴案件經常發生，但大多數是口角毆打，如果嚴重到肢體分屍，該有多麼深的恨意？台中市2008年曾發生過男同志將情人分屍11塊的命案，凶嫌動機是從小被父母要求過高，常常被苛責，自暴自棄，不願做自己，於是天真的以為把對方殺了，換成對方新身分重新「做人」，連偵辦此案的資深刑警也感嘆，分屍殺人魔心理其實很難捉摸。

據了解，新北市符姓男子不滿父親長期對失智的母親家暴及言語羞辱，11月28日趁父親熟睡時，使用枕頭悶死父親，並把遺體拖到頂樓用收納箱裝著，並放置在儲藏間，直到12月6日屍體腐爛傳出味道，因而利用美工刀跟鋸子肢解遺體，7日凌晨再用行李箱載運到保平路大排水溝傾倒棄屍。

▲▼台中發生男同志肢解情人的命案。（圖／民眾提供）

家庭暴力經常發生，大多數是爭吵、毆打，但要到肢解屍體的嚴重程度，內心恨意該有多深？2008年，台中市黃姓男同志，原本和另名在五金行上班的男同志交往，後來黃男因案被警方通緝，他擔心被抓到，於是天真的以為，把對方毀屍滅跡後，拿對方身分證和自己大頭照到戶政所換證，就可以以對方身分重新「做人」。

黃先上網結交1名中國醫藥大學林姓大學生，慫恿林男偷得安樂死的注射針劑，然後向男同志編謊，醫院正在進行人體試驗，打1針會有8萬元營養費，男同志不疑有它，接受注射後陷入昏迷，黃租下學生套房後，在套房中花了3天以鋸子將屍體肢解成11塊，鋸斷頭顱、四肢、軀幹，頭和四肢丟入烏日一處大排水溝，軀幹再切成2塊，丟在台中監獄附近丟棄。

警方原以為黃男精神狀況異常，但醫院鑑定卻是身心正常，警方深入了解才發現，黃男是父母老來得子，且父母對他要求甚嚴，但黃男一直無法達不到高標準要求，常被苛責，內心認為父母比較疼愛姊姊，黃男因此自暴自棄，很沒自信心，不願做自己，黃仇恨自己的心愈來愈強烈，長大後又因案被通緝，擔心被抓，於是異想天開的想要「換人做做看」，竟犯下駭人分屍案。

不僅同志間存在暴力，夫妻間、情侶間更常發生，大肚區一對夫妻長期不睦，妻子不堪老公酒後出手毆打，某晚在老公的酒中偷放大量安眠藥，等老公熟睡後，竟以長達6公分的鋼釘從頭顱正中間插入，鋼釘直沒入頂，老公後來被送往榮總搶救回來，經X光照射赫然發現頭部竟然有釘子，老公憤怒不已，稍微復原後，偷跑回家，打得老婆全身是傷，還好沒有生命危險。

另一件也是夫妻間的家暴，發生在2017年的龍井區，當時叫龍井鄉，妻子阻撓女兒婚事，覺得嫁過去不會幸福，但父親卻同意此事，某天，2人因細故吵架，新仇加舊恨，老公竟拿刀片一刀切斷妻子咽喉，自己自知難逃，也拿水果刀刺進肚子，肚破腸流，還好沒有刺中要害，經家人發現送醫救回一命。

情侶間的強烈愛意，一旦不愛了，就轉變成巨大恨意，大肚山上一家通訊行老闆長期動不動就毆打女友，女友後來在男性朋友安慰之下，竟然愈走愈近，女友於是聯手小王切斷頭顱，頭顱用大的黑色塑膠袋包好丟棄，其它部份裝入行李箱丟在望高寮。

偵辦的資深刑警表示，家人都居住同一屋簷下，每天都要面對，一旦出現嫌隙，除非離婚或搬離，否則暴力常會一觸即發，一發不可收拾，至於行凶動機，其實每案都令人難以捉摸。