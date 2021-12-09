　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「想變成他」男同志肢解情人　資深刑警曝：分屍殺人魔心理難測

▲▼新北市傳出逆子肢解老父的人倫慘劇，原因疑似不滿父親長期施暴媽媽。（圖／ETtoday資料照）

▲▼新北市傳出逆子肢解老父的人倫慘劇，原因疑似不滿父親長期施暴媽媽。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

新北市發生逆子肢解老父的人倫慘劇，原因疑似不滿父親長期施暴媽媽；家暴案件經常發生，但大多數是口角毆打，如果嚴重到肢體分屍，該有多麼深的恨意？台中市2008年曾發生過男同志將情人分屍11塊的命案，凶嫌動機是從小被父母要求過高，常常被苛責，自暴自棄，不願做自己，於是天真的以為把對方殺了，換成對方新身分重新「做人」，連偵辦此案的資深刑警也感嘆，分屍殺人魔心理其實很難捉摸。

▲▼新北市傳出逆子肢解老父的人倫慘劇，原因疑似不滿父親長期施暴媽媽。（圖／ETtoday資料照）

據了解，新北市符姓男子不滿父親長期對失智的母親家暴及言語羞辱，11月28日趁父親熟睡時，使用枕頭悶死父親，並把遺體拖到頂樓用收納箱裝著，並放置在儲藏間，直到12月6日屍體腐爛傳出味道，因而利用美工刀跟鋸子肢解遺體，7日凌晨再用行李箱載運到保平路大排水溝傾倒棄屍。

▲▼台中發生男同志肢解情人的命案。（圖／民眾提供）

▲▼台中發生男同志肢解情人的命案。（圖／民眾提供）

家庭暴力經常發生，大多數是爭吵、毆打，但要到肢解屍體的嚴重程度，內心恨意該有多深？2008年，台中市黃姓男同志，原本和另名在五金行上班的男同志交往，後來黃男因案被警方通緝，他擔心被抓到，於是天真的以為，把對方毀屍滅跡後，拿對方身分證和自己大頭照到戶政所換證，就可以以對方身分重新「做人」。

▲▼台中發生男同志肢解情人的命案。（圖／民眾提供）

黃先上網結交1名中國醫藥大學林姓大學生，慫恿林男偷得安樂死的注射針劑，然後向男同志編謊，醫院正在進行人體試驗，打1針會有8萬元營養費，男同志不疑有它，接受注射後陷入昏迷，黃租下學生套房後，在套房中花了3天以鋸子將屍體肢解成11塊，鋸斷頭顱、四肢、軀幹，頭和四肢丟入烏日一處大排水溝，軀幹再切成2塊，丟在台中監獄附近丟棄。

警方原以為黃男精神狀況異常，但醫院鑑定卻是身心正常，警方深入了解才發現，黃男是父母老來得子，且父母對他要求甚嚴，但黃男一直無法達不到高標準要求，常被苛責，內心認為父母比較疼愛姊姊，黃男因此自暴自棄，很沒自信心，不願做自己，黃仇恨自己的心愈來愈強烈，長大後又因案被通緝，擔心被抓，於是異想天開的想要「換人做做看」，竟犯下駭人分屍案。

不僅同志間存在暴力，夫妻間、情侶間更常發生，大肚區一對夫妻長期不睦，妻子不堪老公酒後出手毆打，某晚在老公的酒中偷放大量安眠藥，等老公熟睡後，竟以長達6公分的鋼釘從頭顱正中間插入，鋼釘直沒入頂，老公後來被送往榮總搶救回來，經X光照射赫然發現頭部竟然有釘子，老公憤怒不已，稍微復原後，偷跑回家，打得老婆全身是傷，還好沒有生命危險。

另一件也是夫妻間的家暴，發生在2017年的龍井區，當時叫龍井鄉，妻子阻撓女兒婚事，覺得嫁過去不會幸福，但父親卻同意此事，某天，2人因細故吵架，新仇加舊恨，老公竟拿刀片一刀切斷妻子咽喉，自己自知難逃，也拿水果刀刺進肚子，肚破腸流，還好沒有刺中要害，經家人發現送醫救回一命。

情侶間的強烈愛意，一旦不愛了，就轉變成巨大恨意，大肚山上一家通訊行老闆長期動不動就毆打女友，女友後來在男性朋友安慰之下，竟然愈走愈近，女友於是聯手小王切斷頭顱，頭顱用大的黑色塑膠袋包好丟棄，其它部份裝入行李箱丟在望高寮。

偵辦的資深刑警表示，家人都居住同一屋簷下，每天都要面對，一旦出現嫌隙，除非離婚或搬離，否則暴力常會一觸即發，一發不可收拾，至於行凶動機，其實每案都令人難以捉摸。

►男士平口褲才45元！破盤價手刀搶

ET快訊
瑤瑤cos《華燈》媽媽桑太辣！戰袍炸「超巨兇器」
快訊／VIZIO美國掛牌爆內線交易！　瑞軒科技董座父子遭搜索
月收8萬不敢買房！網曝「現買現賺」關鍵：這類人都在笑
王少偉分手「論及婚嫁女友」　許藍方守身7年：第一次給老公
年度熱門App排行出爐　果粉最愛它！下載破7億
快訊／台鐵列車事故　男子遭撞「卡輪」慘死
滿街台人穿「這牌外套」！　網揭無法接班Superdry關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

市價近300萬！力積電工程師搬3套「高頻產生器」　送回收廠賤賣

合歡山火燒山「火勢蔓延」！埔里工務段急交通管制…起火點曝光

快訊／VIZIO美國掛牌爆千張內線交易　瑞軒科技董座父子遭搜索

「想變成他」男同志肢解情人　資深刑警曝：分屍殺人魔心理難測

快訊／台南永康台鐵藍皮列車事故　男子遭撞擊卡輪下當場慘死

快訊／嘉義透天厝火警！1女受困「全身灼傷」慘死屋內

20公斤黑膽景觀石家門口被偷　警6小時逮到雅石同好

見高壯非裔男進廁所…百貨櫃哥「好奇尺寸」闖入偷拍！下場G了

付不出旅館費耍賤招！他PO賣賓士車假訊息　買家匯3萬到經理帳戶

快訊／永和逆子「弒父分屍」倒排水溝…找到泡爛頭顱！

新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

新娘備情歌驚喜「婚禮暖聲獻唱」　一字一句唱心坎！新郎感動秒落淚

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

爸帶頭違規！7歲童跟過街被撞飛　媽尖叫急奔查看...身後2童全嚇壞

阿部瑪利亞台灣最喜歡炎亞綸！　見本尊像看電視「大概是8K」

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

市價近300萬！力積電工程師搬3套「高頻產生器」　送回收廠賤賣

合歡山火燒山「火勢蔓延」！埔里工務段急交通管制…起火點曝光

快訊／VIZIO美國掛牌爆千張內線交易　瑞軒科技董座父子遭搜索

「想變成他」男同志肢解情人　資深刑警曝：分屍殺人魔心理難測

快訊／台南永康台鐵藍皮列車事故　男子遭撞擊卡輪下當場慘死

快訊／嘉義透天厝火警！1女受困「全身灼傷」慘死屋內

20公斤黑膽景觀石家門口被偷　警6小時逮到雅石同好

見高壯非裔男進廁所…百貨櫃哥「好奇尺寸」闖入偷拍！下場G了

付不出旅館費耍賤招！他PO賣賓士車假訊息　買家匯3萬到經理帳戶

快訊／永和逆子「弒父分屍」倒排水溝…找到泡爛頭顱！

前學甲分局長甘炎民、陳建民　回學甲地區寒冬送暖備受好評

出租8500元套房！直白房東「適合交不到男／女友的您」網笑炸

市價近300萬！力積電工程師搬3套「高頻產生器」　送回收廠賤賣

疫情讓線上學習比例倍增　家長陪小孩使用比例下滑逾1成

連2升！新台幣收盤升值 3.2分　收在27.71元

110年台東縣殯葬服務業評鑑　信誠葬儀社等4業者獲表揚

竇智孔「背部一片血紅」內分泌失調！　外景吃壞胃...老婆：累就回家

藍營改派鄭麗文當主砲手？　林昶佐：政治操作虛耗社會

度假海灘槍擊驚魂！5槍手「從海上掃射」　遊客只穿泳裝狂奔逃命

米克斯犬環抱後腳「跳水姿勢」睡超熟　媽笑翻：在做瑜珈？

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

社會熱門新聞

「永和無頭屍」兇手抓到了

不是因為家暴！永和逆子弒父分屍動機曝

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

人妻做酒店愛上男客　狂讚體力好：會被他勾走

殺父分屍　嫌悲喊：媽怎熬過這晚

永和逆子黑歷史曝　2原因殘忍肢解父親

永和建商「頂樓殺父分屍」藏9天！　鄰居：兇嫌較自私

永和分屍監視器追消失行李箱　伴屍9天肢解丟水溝

癲癇發作要住院！新店槍手吊點滴畫面曝

應召小姐可接白人！　警搗炮房看到「神祕液瓶」傻眼

永和無頭屍涉毒品案　警方回應了

即／逆子弒父「分屍塞行李箱」！監視器畫面曝

即／永和逆子「弒父分屍」倒排水溝…找到頭顱

即／台南藍皮列車事故　男子遭撞擊當場慘死

更多熱門

相關新聞

酒後斬首同事　男倒屍體旁睡覺

酒後斬首同事　男倒屍體旁睡覺

印度北方邦發生一起駭人命案，一名男子邀約男同事出來喝酒，酒後竟然斬下對方的頭，還伴屍睡了一晚，隔天才拎著斷頭丟到垃圾場中。同事妻因為發現丈夫沒回家，擔心前往男子家中查看，發現現場到處是血嚇得報案。

面具殺人魔40年繼續開外掛！環球打造恐怖宇宙拚漫威

面具殺人魔40年繼續開外掛！環球打造恐怖宇宙拚漫威

殺害12童　吸血殺人魔越獄被鄰居勒斃

殺害12童　吸血殺人魔越獄被鄰居勒斃

槓桿開到最大！低自備交屋即斷頭　首購族危機浮現

槓桿開到最大！低自備交屋即斷頭　首購族危機浮現

15年少23公分！野柳女王頭5年內恐斷頭

15年少23公分！野柳女王頭5年內恐斷頭

關鍵字：

同志分屍殺人魔斷頭

讀者迴響

熱門新聞

獨／王少偉酒駕「打包」許藍方回香閨　經紀公司證實兩人關係

「永和無頭屍」兇手抓到了

不是因為家暴！永和逆子弒父分屍動機曝

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

獨家／終結單身！王少偉戀「性學博士」許藍方　讀者爆料：他是真漢子

人妻做酒店愛上男客　狂讚體力好：會被他勾走

鄧佳華真的要拍AV了！「片商正式簽約」女優超火辣

婚紗照驚新郎脫褲「新娘臉貼下體」！身分被神出了

殺父分屍　嫌悲喊：媽怎熬過這晚

《炮仔聲》女星車禍意外！國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

新北「移動豪宅50萬」包管線　內部超高級

永和逆子黑歷史曝　2原因殘忍肢解父親

永和建商「頂樓殺父分屍」藏9天！　鄰居：兇嫌較自私

直擊楊謹華辦慶生趴「賓客超大咖」

更多

最夯影音

更多
新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫
機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面