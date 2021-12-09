幼教法調降師生比成論戰焦點　立委批教部精緻化教育獨漏幼教

▲立法院幼教法公聽會上，調降師生比成各界關注焦點。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣面臨少子化趨勢，加上幼兒教育法對於幼兒園師生比1：15已有40年沒有調整，成為各界關注焦點，在今（9日）早立法院的幼教法修法公聽會上，低師生比仍是焦點，面對教育部提出降低師生比導致班級數增加恐有校舍空間不足與增加地方財政問題，立委認為，既然中小學可做精緻化教育，為何幼教不行，並提醒調降之際，也要留意可能導致公幼可收托人數變少的問題。

立法院教育委員會今早舉行「幼兒教育及照顧法第十六條條文修正草案」公聽會，包括教育部次長蔡清華、教育團體與相關學者都到場，各界也都聚焦在幼兒園師生比焦點上。

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中華民國兒童權益促進會幼教組主任陳乃慧認為，幼教法已經40年沒修法，好不容易有修法機會，希望一次到位，將師生比一次調降到1：12，目前很多事件為環環相扣，家長面臨最大問題是公幼抽不到，準公幼，幼幼班則不足，希望透過這次修法，解決這些問題。

全教總幼兒教育委員會主委楊逸飛也指出，降低班級人數是替未來出生人口下降提早做準備，也是未雨綢繆，對於教育部提出增加地方人事費21.6億元，實際上不是想像這多，以新北市為例，一年增加1位教保人員、預估要879班，預估增加人事費4億元，才佔中央補助新北市準公共化經費的10%。

▼楊逸飛認為降低班級人數是替未來做準備。（圖／記者許敏溶攝）

不過，蔡清華分析，台灣幼兒園師生比1：15，和目前中日韓港澳等亞洲國家差不多，而降低公立幼兒園師生比，可能衍生相關問題，若將師生比降為1：12，為了維持相同招生量，全國公幼預計要增加1651個班級，但現行校舍空間再增加公共化幼兒園已有困難，都會區更嚴重，勢必降低整體公共化服務量，影響幼兒接受平價教保機會。

蔡清華進一步表示，若降低師生比為1：12，要增加約3300餘位教保服務人員，將導致各地方政府增加人事負擔費用約21.6億元，若不增加人員配置，將導致轉向私立幼兒園就讀，加重家長負擔。

立委林宜瑾則指出，少子化是目前最嚴重問題，師生比1：15都40年沒調整，而這40年來社會變動超乎想像，加上國中小的班級人數都往下調整，可見教育是朝精緻化前進，既然國中小端可做精緻化教育，為何幼教無法做精緻化教育，反而可見出教育部想要維持現狀，但孩子是國家未來，建議把公私立幼兒園先行降低師生比，透過公立幼兒園調整來帶動私立幼兒園。

不過，民眾黨籍立委高虹安則認為，在調降師生比之際，若交給地方政府，也要考慮公幼公托能量是否能負荷，否則公幼可收托人數變少，其餘人數反而擠到私幼去，反而加劇目前家長遭遇的問題，這必須要考慮。公營幼托應該優先考慮服務多的民眾，而不是以犧牲總收托人數來交換少數孩童的服務品質。