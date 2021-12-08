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台南曾文溪舢舨翻覆　海巡、漁民合力救援

▲「昇」字號舢舨於台南曾文溪出海口外約1浬處翻覆協請救援，海巡人員出動勤務艇前往，會同熱心漁民平安成功救援。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「昇」字號舢舨於台南曾文溪出海口外約1浬處翻覆協請救援，海巡人員出動勤務艇前往，會同熱心漁民平安成功救援。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署南部分署第11岸巡隊曾文溪安檢所，7日下午2時18分許接獲漁民通報，「昇」字號舢舨於台南曾文溪出海口外約1浬處翻覆協請救援，海巡人員出動勤務艇前往救援，發現船上2人已被附近漁船救起，人員均安，海巡人勤務艇隨即戒護將船筏拖回港內泊靠。

▲「昇」字號舢舨於台南曾文溪出海口外約1浬處翻覆協請救援，海巡人員出動勤務艇前往，會同熱心漁民平安成功救援。（圖／記者林悅翻攝，下同）

11岸巡隊指出，海安檢所據報立即派遣勤務艇馳赴現場，並回報海巡署第六巡防區指揮部，統合搜救能量合力救援，並通報台南市消防局第三大隊七股分隊派員協處，於下午2時30分許，勤務艇抵達現場海域，發現翻覆舢舨2位船員已由附近「南市筏13」及「祥」字號作業漁船先行救起，人員均安，後續由「南市筏13」協助於下午3時1分許將人員載回，經醫護人員評估無礙，亦表示無需就醫，由安檢所人員協助給予棉被及熱茶。

海巡人員在下午4時18分許，在該海域未發現油汙後，由「南市筏13」及「祥」字號漁船協助拖帶「昇」字號舢舨，由勤務艇戒護進港泊靠，順利完成救援行動。

南部分署第11岸巡隊表示，海巡署秉持「時間即生命，速度即希望」之精神，立即派員進行救援任務，確保民眾生命安全，在此也提醒民眾若於海邊或岸際發現急難狀況時，隨時都可撥打海巡署「118」報案專線，海巡署將秉持著熱誠的心，全力提供協助服務。

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