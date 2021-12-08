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台東縣政府榮獲「2021雲端物聯網創新獎」

▲台東縣政府榮獲2021雲端物聯網創新獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府榮獲2021雲端物聯網創新獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府近來得獎連連再添一樁，台東縣政府今年以「智慧生活應用服務平台暨數位利網」為主題，參加台灣雲端物聯網產業所主辦的「2021雲端網創新獎」，榮獲前9強。

台灣雲端物聯網產業協會為加速國內雲端物聯網產業發展，彰顯政府部門及民間企業於相關領域之成果，特舉辦「2021雲端物聯網創新獎」，活動主題包括(但不限於)各類雲端物聯網應用服務，例如：雲端運算、 AIoT、大數據、資訊安全、區塊鏈、智慧城市(如公共治理、智慧醫療、智慧建築、智慧交通、智慧節能、智慧校園、智慧安防等)、防疫科技等相關領域。

台東縣政府這次是以「智慧生活應用服務平台暨數位福利網」為主題參獎，內容包含了今年度台東縣政府所致力推動優化版的「TTPush」及「TTFree」等優質服務，共有32個民間業者及政府部門等高手一起角逐獎項，參獎作品質量相當高、競爭非常激烈。經複決選結果，縣府的參獎作品由15個入圍複賽的單位中脫穎而出，獲得評選委員一致肯定並給予「優良應用獎」獎項。

值得一提的是，台東縣府此次可以榮獲此項殊榮的原因在於「TTPush」及「TTFree」是結合了智慧城市中的「公共治理」、「智慧交通」以及「大數據」、「區塊鍵」等相關雲端物聯網應用服務，而且不僅僅停留在資料收集的階段，更是利用收集到的數據加以判斷、分析，進而提供即時的資料讓相關政府單位規劃施政方針。

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