打造安全大台南　黃偉哲持續建構「雲端安全防禦網」

▲ 黃偉哲市長請警察局強化監視系統妥善率，審慎運用預算，達到守護民眾安全的目標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局說明治安監視錄影系統裝設及管理情形，市長黃偉哲表示，監視錄影系統已為維護治安的利器之一，但過去設置的老舊系統每年維修經費高昂，加上科技日新月異，更新設備勢在必行，但考量市府財政，汰舊換新需逐年編列處理，黃偉哲要求強化監視系統妥善率，審慎運用預算，達到守護民眾安全目標。





警察局說明，台南市自升格為直轄市後，即開始建構「雲端安全防禦網」，首先擇定治安要點及重要路口建置監視錄影系統，透過清晰攝錄、監控往來人車、即時辨識車牌、結合電子圖資、網路連結與強化資訊服務的系統，以利警方查緝刑事案件及釐清交通事故責任。



這套系統也提供交通局、水利局、消防局、環保局及衛生局資源共享，作為路況監控（監控車流）、防災（監控災害）及防疫（防堵擴散）等多項運用，故維護機組運作正常及持續汰舊換新甚為重要。



警察局啟動「健全治安監視錄影系統功能」計畫並分階段執行，2011至2014年主要放在重要路口及治安要點建置，並引進車牌辨識系統；2015至2018年則導入即時追蹤、可疑車輛搜尋等雲端功能；2019至2022年以升級智慧運算功能、資源共享為主，各組系統定期汰舊換新，確保功能良好，迄今投入超過10億元，平均每年約9000萬元。





警察局指出，台南市治安監視錄影系統機組數及鏡頭數，從2011年之前的328組主機及2699支鏡頭，提升到目前的1618組主機及17249支鏡頭，2022年將投入1億3000多萬元作為系統汰舊換新、維修、網路連線與電費支出。



為確保系統運作順暢，警察局各分駐(派出)所派員每日實施檢測連線機組，無連線機組部分則由勤區保管人每週2次實施現地檢測。檢測結果皆由所長及承辦人複式查核，一旦發現設備故障，立即透過維護網線上報修，並要求廠商3日內檢修完畢。2021年1至10月妥善率97.24％。





警察局指出，治安監視錄影系統規劃由警察局統一辦理分局維修招標事宜，一來能統一維修價格，二來減輕分局行政作業負擔。另外，預計2022年升級系統，包括優化車辨雲端功能、異常事件主動發報、新增汽機車失竊告警等功能，以提升偵辦刑案效能及系統操作便利性。中程目標方面，2023年至2026年將持續汰舊換新機組，解決維修不符合成本效益之狀況。期盼透過監視系統串聯及導入智慧雲端功能，建構「雲端安全防禦網」，強化治安、交通、防災及防疫工作，打造安全大台南。