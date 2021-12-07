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男欠所得稅+健保費+國道通行費近29萬　執行署這招讓他一次還清

▲瑞芳沈姓男子欠繳交通通行費等罰鍰達28萬多元，人搞失蹤，但他土地被拍賣前是火速繳清。（圖／記者游芳男翻攝）

▲瑞芳沈姓男子欠繳交通通行費等罰鍰達28萬多元，人搞失蹤，但他土地被拍賣前是火速繳清。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

法務部行政執行署宜蘭分署近期執行「加強執行滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC通行費專案」，針對故意欠繳交通罰鍰及國道通行費案件義務人加強執行。新北市瑞芳區一名沈姓男子欠繳綜合所得稅、健保費、交通罰鍰及國道通行費高達28萬多元，辦理分期卻僅繳1期後竟搞失蹤，宜蘭分署鐵腕執行其名下不動產，讓沈男立刻籌錢全部繳清。

宜蘭分署表示，新北市瑞芳區一名沈姓男子滯納綜合所得稅、健保費、交通罰鍰及國道通行費，經各主管機關陸續移送宜蘭分署執行，總移送金額高達28萬9,497元，宜蘭分署收案後迅速核發執行命令扣押沈男名下存款、保險，以及查封名下位於新北市萬里區的9筆持分不動產，並積極聯繫沈男到分署報告財產狀況及提出清償計畫，沈男主動向執行人員表示願分3期繳納，沒想到沈男竟僅繳了1期後就搞失蹤。

宜蘭分署除續行不動產執行程序及派員至沈男可能出沒處所現場執行外，還請轄區員警協尋沈男行蹤，這才找到沈男的母親請其轉達沈男如再不出面，近期就要拍賣其位於新北市萬里區的9筆持分不動產，沈男才驚覺大事不妙，趕緊籌錢至宜蘭分署基隆行政執行官辦公室一次全部繳清剩餘欠款21萬多元。

宜蘭分署呼籲民眾，欠繳違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC通行費經催繳而不繳，都將由各主管機關移送法務部行政執行署各分署進行強制執行。如案件已移送執行，請儘速向各執行分署聯繫，收受各執行分署公文切勿心存僥倖或置之不理，如無法一次清償，亦應主動聯繫各執行分署洽詢分期事宜，以免愛車、存款、薪水、甚至不動產遭查扣，得不償失！

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