農夫村婦扮「神鵰俠侶」開牽引機稻田直播竄紅　網友：覺得浪漫

記者魏有德／綜合報導

廣西桂林一對「神鵰俠侶」扮相的村民因拍攝農忙生活影片爆紅，讓網友不禁腦補，融入金庸小說神仙眷侶的浪漫情境，「襄陽大戰兩人沒有戰死，大概就過上這樣生活吧。」影片在微博上竄紅後，大俠郭靖扮演者吳敵出面澄清，兩人非是一對，女生是親表妹，一起在橫店擔任臨演，疫情加上老父身體不好，才回到家鄉拍短片，沒想到真的引起外界注意。

▲一對表兄妹扮演金庸筆下男女主角，拍攝農忙生活短片意外爆紅。（圖／翻攝微博，下同）

這對「神雕俠侶」拍攝的影片場景皆選在農田，吳敵穿著金庸筆下男主角的裝扮，割稻、放牛、曬榖樣樣都來，女主角則是在旁相依相伴，有時拿著稻梗模仿吹笛，有時則在一旁模擬舞劍，兩小無猜的配合讓外界認為毫無違和感，畫面充滿粉紅泡泡。

吳敵表示，第一次拍攝短片時，是模仿古天樂扮演楊過的造型，開著拖拉機（牽引機）下田，然後就火了，「村民和家人都是支持，在橫店那邊是做演員的，小說裡面都是武俠場景，最後都沒看到幹農活的，就想到用古代加農活的角色融合起來，記錄生活。」

吳敵靠著創意先在短視頻（短影音）的平台扮演好自媒體的角色，與網友分享快樂，一方面打理家中的農地，另方面還可貼補家用，未來他也希望在經濟條件許可的情況下進行投資，參與電視或微電影演出，創造屬於自己的影片。

