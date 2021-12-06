林靜儀烏日競選總部成立　蔡其昌偕女出席感謝當年助妻生產

▲林靜儀成立烏日競總，公布主題曲《自由的話》。（圖／林靜儀競總提供）

記者游瓊華／台中報導

民進黨台中市第二選區立委補選候選人林靜儀，今天在烏日舉辦競選總部成立暨競選歌曲發布記者會，以《自由的花》作為競選主題曲，包括競總主委林佳龍、後援會總會長蔡其昌、總幹事陳柏惟、李天生、陳世凱、林德宇、張家銨等多位議員都出席力挺，盼明年1月9日中二選區能綻放「自由的花」。

媒體提問，顏家抨擊林靜儀參加宗教團體活動以及60、70人餐敘，林靜儀表示，「對方要把會員大會解讀成為我助選，這樣對保生大帝不太禮貌！我是生過很多啦，但我不是保生大帝，如果對手硬要說這場活動是為我舉辦的吧，根本是模糊焦點！而且撈過行程，根本沒參加過這場活動。」

林靜儀今天在烏日競選總部並祭拜玉闕朝仁宮媽祖祈福，林靜儀說，很感謝農村武裝青年為這次選舉再次編寫《自由的花》這首歌，現在中二選區正經歷接受檢視、光照進來的過程，盼在充滿愛的環境下，自由的花盛開。現場公布競選歌曲《自由的花》短片，紀錄林靜儀擔任住院醫師的證件、接生孩子的滿月卡片、手術過病患的感謝信。

陳柏惟指出，2020年的選舉已經證明中二選區不是鐵板一塊，不是屬於特定政治人物或家族，已經有了改變的契機，希望選民「疼惜陳柏惟，票投林靜儀」，這次的選舉，他的五區服務處都給林靜儀沿用，象徵承先啟後的精神，相信林靜儀的溫柔堅定可以贏得勝利。

蔡其昌表示，林靜儀在台中行醫超過 20 年、接生超過 7000 個孩子，這段時間在選區遇到許多自己親手接生、已經長大的孩子，包括他自己的小孩也是林靜儀接生的，太太在懷第三個孩子的時候，受到林靜儀的幫忙才順利生產，因此今天也特別帶著女兒來出席記者會。

林佳龍說，台灣的政治經過三次政黨輪替，還存在一些黑金政治的殘餘，這次補選是台灣「分期付款式民主」的「尾款」，全國關心民主、政治發展的人都共同來關注這次選舉，沒有人是局外人。