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美女醫「栽在第三劑手上」！5個字曝副作用　網友一看心驚驚

▲▼吳欣岱。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

▲美女醫師吳欣岱。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

記者李佳蓉／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前宣布，第1～3類疫苗優先施打對象，以及因公需出國的外交、運動選手共4類對象，於7/2前打過第二劑者，自12/2起已可直接至醫療院所預約施打半量莫德納疫苗。這也讓前面已接種2劑AZ疫苗的美女醫師吳欣岱吃了苦頭，5個字揭副作用，「竟然栽在第三劑莫德納身上」。

美女醫師吳欣岱今（8）日在臉書寫下，「我英明一世，打了兩劑AZ都沒事，現在竟然栽在第三劑莫德納身上，全身酸痛欸」。隨文附上一張在沙灘上穿著比基尼的火辣養眼照，只見她眼戴墨鏡仍藏不住迷人笑容，一手拿著手機、一手高舉拖鞋，窈窕身材嶄露無遺。

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美照大放送也讓底下留言瞬間歪樓，「我喜歡這種的圖文不符」、「觸擊率挑戰中........」、「文章內容不重要，重要的是圖片」、「生兩個這身材不會太過分？」；也有網友看完心驚驚，「我可能沒有勇氣去打了！」、「對！！不止痠痛還會發燒」、「真的！我昨天打完，今早起床的時候左手好像被人家拿球棒打一樣痛」、「辛苦你們了，感謝為台灣醫療體系帶來很大安心的影響！」

▲▼第2劑接種及第3劑規劃說明。（圖／指揮中心提供）

▲▼第三劑間隔規劃說明。（圖／指揮中心提供）

▲▼第三劑間隔規畫說明。（圖／指揮中心提供）

究竟打第三劑副作用會不會很可怕？ 台大醫院家醫科醫師何忠祐列舉現有安全性資料，施打第三劑Moderna副作用發生率與第二劑雷同。將副作用細分成局部以及全身性時，發現第三劑的局部副作用較第二劑略高（84.7% vs. 83.5%），但全身性副作用較第二劑略低（79.0% vs. 81.3%）。

第三劑BNT副作用整體發生率也與第二劑雷同，第三劑的局部副作用較第二劑略高（74.1% vs. 71.7%），全身性副作用較第二劑略低（69.2% vs. 71.7%）至於施打兩劑AZ後追加mRNA疫苗副作用，常見有注射處疼痛（持續1～2天）、疲倦、全身痠痛、發熱等症狀。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎也說，若有混打，從學理上來看，現在有不同疫苗的前後施打經驗，因此對於安全性沒有什麼太大問題，有些混打出現局部反應發生率較高一些，但整體而言仍不算嚴重不良反應。

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