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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

更保臺東分會舉辦照服員訓練班　9名學員有7名順利就業

▲▼臺灣更生保護會臺東分會網羅有志參與照顧服務產業之更生朋友，辦理照顧服務員培訓課程。（圖／財團法人臺灣更生保護會提供）

▲更保臺東分會網羅有志參與照顧服務產業之更生朋友，辦理照顧服務員培訓課程。（圖／財團法人臺灣更生保護會提供）

台灣將於2025年進入超高齡社會，高齡者長期照顧的需求迫在眉睫，為此政府規畫長照2.0，以實現在地老化，提供從支持家庭、居家、社區到住宿式照顧之多元連續服務，未來尤其需要龐大長照服務人手；由於台東境內缺乏大型工商企業，連帶衍生職缺不足，加上老年人口比重高，照顧服務員工作成為台東縣勞工倚重的謀生管道。

臺灣更生保護會臺東分會網羅有志參與照顧服務產業之更生朋友，辦理照顧服務員培訓課程，培訓其照顧服務專長、協助其穩定就業以改善生活。本期課程已於10月28日順利結訓，學員們皆通過考核及132小時的訓練時數，並取得主管機關臺東縣政府核發之結業證書。

這是更保臺東分會第三年與臺北榮民總醫院臺東分院、台東就業中心、臺東縣毒品防制中心及社團法人臺東縣社會福利關懷暨志願服務協進會合作，共9名學員，以更生個案為主、個案家屬及一般民眾為輔，學員在受訓期間互相扶持勉勵，並沒有因為部分學員為更生人而有隔閡，且今年度就業銜接甚為順利，結訓後一個月內已有7人順利就業，其中5人已在長照機構服務。（本文轉載自臺灣更生保護會《甦活人生》12月電子報

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