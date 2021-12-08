快訊／媽載上學擦撞大貨車！高中生「慘壓輪底下」　送醫搶救中

▲宜蘭市中山路二段今上午發生一起車禍。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、陳羿妏／宜蘭報導

宜蘭市中山路二段今（8日）上午7時許，一輛載啤酒瓶的大貨車於路口與雙載機車發生擦撞車禍，造成機車乘客被壓在右前輪下，右大腿明顯變形、左腿則有大片瘀青，警消獲報到場，已立即將其送醫搶救。至於詳細車禍原因，仍有待調查釐清。

據了解，受傷的機車乘客是一名男高中生，事發當時其由母親騎車載去學校，未料，卻與大貨車發生車禍，遭壓在右前輪下，所幸警消到場時，男學生意識清楚，現已送往醫院急救。