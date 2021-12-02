買賣土地2億價差疑入私人口袋　康和證「總裁」與忠僕同遭約談

▲康和證券「總裁」鄭國華(右2)，與董事長兒子鄭大宇(左2)因涉及《證交法》非常規交易遭約談。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

上櫃公司康和證券(6016)日前遭檢舉，疑有鉅額資產遭掏空，檢調初步清查發現，董事長鄭大宇的父親鄭國華，雖沒有掛職銜，但實際身分是康和集團「總裁」，他涉嫌從2006年到2008年間，利用台北萬芳段、中山段土地買賣機會，用長年跟隨的司機當人頭，居間賺取差價，導致康和證券損失達2億多元，檢調2日發動搜索約談，追查鉅款是否流入私人口袋。

康和證券先前傳出叔姪大戰，鄭大宇在叔叔鄭世華的挑戰下保住董事長寶座，至於鄭大宇的父親鄭國華，從未在經營權爭奪戰中現身，據了解，這是因為鄭國華其實在集團沒有任何董事或經理人身分，僅以集團「總裁」的身分，在集團大樓內擁有專屬辦公室，並配有私人司機。

據了解，檢調單位在2021年初接獲檢舉，鄭國華和擔任康和證券董事長的兒子鄭大宇，疑似利用親友、員工當人頭，規避關係人交易限制，進行多次土地買賣，造成康和證券16億元損失。

▲康和證券董事長鄭大宇。（圖／資料照）

專案小組收案後分析追查，懷疑全案是由鄭國華主導，在他個人經營的康和建設整合萬芳土地開發案失利後，找林姓司機和公司員工當人頭，以指定價格在法院拍賣程序中，買回萬芳土地，然後再將其中前景較好的住三土地，以高價賣回給康和集團旗下的華和公司，其中價差超過1億元。

此外，華和公司名下另外擁有的台北市中山北路土地，原本已經找好買家出售，鄭國華又疑似利用相同手法，反向操作，找司機當人頭先以低價向華和買地，再轉手賣給原訂買家，中間價差又達數千萬元。

台北地檢署懷疑，這2批土地買賣涉及關係人交易，卻都沒有在財報中揭露，總計價差逾2億元，又疑似都流入私人口袋，損害康和證券的利益，涉嫌違反《證交法》財報不實、非常規交易、特別背信等罪嫌，因此在2日指揮調查局台北市調查處，兵分14路搜索包括鄭國華「總裁」辦公室等14個地點，並約談鄭國華以及鄭大宇、林姓司機等人頭在內9名被告。

針對檢調偵辦行動，康和證券下午回應說明如下：

有關今日(12/2)檢調單位至公司調查，所有作業均依照相關規定辦理，並全力配合檢調單位調查，相信司法公正，目前調查程序對於公司營運、財務、業務並無影響，一切正常運作。

