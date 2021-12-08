Omicron來襲！台大醫曝6張圖文懶人包：快打第2劑「不可再觀望」

▲林嘉俊醫師建議趕緊接種第2劑疫苗。（資料圖／記者許維寧攝）



記者崔子柔／綜合報導

新變種病毒Omicron在非洲南部迅速傳播，擴散至全球多國，科學家都在關注這支病毒是否會取代Delta變種的主導地位。台大家醫科醫師林嘉俊也特別PO出6張圖文的懶人包，提醒還沒打第2劑的人別再觀望，「輪到的時候就趕快去打！」

林嘉俊用圖文方式指出，目前受到高關注的變異株與其最先發現地依序為Alpha（英國）、Beta（南非）、Gamma（巴西）、Delta（印度）、Omicron（波札那），過去被當成大魔王的「Delta Plus」、「Mu」都沒被WHO列為高關注變異株，而Omicron卻在被發先後短短2週內列為高度關注。

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▲Omicron入侵全球至少45個國家或地區。（圖／達志影像／美聯社）



林嘉俊提醒，有Omicron重點高風險國家旅遊史者，不適用春節隔離專案，入境後須入住集中檢疫所，完成14天隔離檢疫，且配合2次專案採檢，14天隔離後，還需再7天的自主健康管理。

林嘉俊點出Omicron有32個突變，比Delta還多上一倍，傳染力也更強，另外，再傳染率也是其他變種的2.4倍，染上Omicron的患者又以年輕人居多，大部分為30歲以下，南非則預估疫苗保護力可能降低，但對重症及死亡率還是可以提供高防護力。

林嘉俊提到，感染Omicron的患者症狀較其他病毒株輕微，因此容易被忽略，不過Omicron才剛被發現，所以重症率仍有待觀察，各大藥廠則皆針對Omicron開始研究新疫苗。

林嘉俊提醒，該打疫苗還是要趕快去打，接下來已經要打第3劑，就不需要再煩惱第2劑要不要打了，「即使原有的疫苗保護力較差，mRNA疫苗還是可以很快做出新疫苗。若連第2劑都還沒打的人，千萬不要再觀望，輪到的時候就趕快去打」。