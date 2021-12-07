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「急件沒做趕下班」一唸就臭臉　他氣炸：年輕人把工作當什麼？

▲男生、上班族、主管（圖／達志／示意圖）

▲原PO對下屬的各種天兵行徑，感到又氣又無奈。（圖／達志／示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

現代年輕人的工作態度，真的不如以往了嗎？一位網友就在《匿名公社》發文表示，自己遇到天兵下屬，工作沒做完就趕著下班，忍不住唸個幾句就直接擺臭臉，讓他氣炸問「年輕人到底把工作當什麼」。

原PO一開頭就表示，「我在網路被幹譙成了惡主管」，並說沒想到自己也到了說出「現在的年輕人到底把工作當什麼」的年紀，但自己有位年輕的下屬，明明再三提醒「客戶方很急」，希望他趕緊把提案整理傳給客戶，沒想到去上個洗手間，「他老兄居然已經下班了」，原PO問他，「資料傳給客戶了嗎」，竟然很悠閒的回「明天上班再傳就好啦」，讓原PO內心無奈，「很急！！這兩個字有這麼難理解？」

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原PO繼續說道，再三交代過這位下屬，拜訪客戶的時候要「雙手遞上名片」，沒想到他卻還是單手遞了，事後問他「客戶名片呢」，卻慢條斯理地找了很久，最後回「可能放在客戶公司的會議室桌上忘了拿」，這讓原PO簡直快氣炸。

種種天兵行為讓原PO忍不住動怒唸了幾句，這位下屬低著頭不發一語，卻「滿臉寫著老子不爽」，正當原PO半夜苦惱著該如何教導員工時，卻收到下屬傳來的LINE訊息「我不幹了」，之後就在臉書或著IG上把原PO罵到臭頭，讓原PO哀怨喊道「搞得像職場霸凌新人一樣」，並說自己對這種天兵下屬，「除了無力感還是無力感」。

貼文一出，網友們也紛紛搖頭，「沒關係，社會自己會教他」，「可能寵過頭了，沒什麼抗壓性，不然就是家裡有點錢，沒什麼積極性」，「眼高手低還玻璃心的草莓族真的很多」，「這種的最後都變成啃老族」，「遇上這種的，也只好自認倒楣了」，「現在這種天兵多到都不知道該怎麼說，實在很懷疑他們怎麼活到現在的」引發討論。

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