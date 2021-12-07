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網購犬貓食品最高被罰100萬！　專家揭最大關鍵：未申請

▲▼台北郵件中心檢疫犬。（圖／記者許展溢攝）

▲防檢局表示，犬貓食品樣態很多，製造過程會使用到禽畜原料。（示意圖／記者許展溢攝，下同）

記者許展溢／台北報導

犬貓食品近年來成網購熱門商品，只是網路上販賣的乾狗、貓糧、罐頭及嚼咬骨等部分都來自境外且非合法輸入。根據防檢局統計，今年至10月底，關務署在邊境執行快遞貨物查驗，查到犬貓食品未申請檢疫案件33案，裁罰金額計1218萬元，也就是買到1包境外販售的犬貓食品未申請檢疫，最高會被罰新台幣100萬元。

防檢局表示，為防杜非洲豬瘟疫情藉由網購境外非法動物產品入侵，108年12月修正動物傳染病防治條例，賣家在網路上刊登非合法輸入之畜禽肉品、含肉加工產品、調製動物飼料及犬貓食品等應施檢疫物廣告，一旦被查獲可處新台幣3萬至15萬元罰鍰。

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防檢局提醒，民眾在網路上購買這些非合法輸入的境外應施檢疫物，當下單付款，貨品自國外運送到台灣，如果沒有主動申報檢疫被關務署查獲移送防檢局處置，除貨品必須被銷毀外，屬來自疫區禁止輸入的禽畜肉品者，還要被移送法辦，最高可處7年以下有期徒刑併科新台幣300萬元以下罰金；非屬疫區禁止輸入的檢疫物，例如犬貓食品，會被處新臺幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。

▲▼台北郵件處理中心,郵包。（圖／記者許展溢攝）

▲防檢局提醒，網購存在很多陷阱及詐騙，下單前務必停看聽。（圖／記者許展溢攝）

防檢局指出，今年至10月底止，關務署在邊境執行快遞貨物查驗，查獲到犬貓食品未申請檢疫案件計33案，裁罰金額計1218萬元，佔所有違規案件16%；網路賣家販售境外違規犬貓食品遭裁罰計2案，佔所有違規案件18%。

防檢局進一步說明，犬貓食品樣態很多，其製造過程會使用到禽畜原料，如果加熱溫度及時間不能確實殺滅動物傳染病病原，就有引入疫病的風險。因此防檢局在核准外國犬貓食品輸入前，會先進行書面審查，然後派員到輸出國實地查核生產工廠進行確認，貨品輸入時須經臨場檢疫確認貨證相符始得判定檢疫合格，整個過程極為嚴謹，能阻絕動物傳染病入侵，兼顧產業及犬貓食的安全，這樣的把關措施，是非法輸入的犬貓食品所沒有的。

防檢局強調，毛孩子的畜主，犬貓食品樣態及包裝方式繁多，網購也存在很多陷阱及詐騙，下單前務必停看聽，牢記二不一要，不買出貨地在境外、不買產地不明的犬貓食品、要詳細閱覽商品資訊，必要時要向賣家確認來源。尤其，現在到明年農曆春節前是網路電商促銷旺季，不要違規刊登境外應施檢疫物廣告，也不要網購境外犬貓食品等應施檢疫物，以免遭受重罰，又傷害毛孩子的健康，得不償失。

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