冷空氣準備出海！今起「漸回暖＋轉雨」　周末3大降雨熱區出爐

▲今晨各地溫度偏低，白天開始逐步回溫。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

終於要回暖了！今天白天開始北方大陸冷高壓逐漸出海，冷空氣明顯減弱，不過環境水氣將逐漸增多，周日北部、東北部、東半部降雨機率提高，東北角、宜蘭等地有局部大雨。中央氣象局針對新竹、苗栗發布低溫特報，二縣市在今晚到明晨仍有10度以下低溫。

氣象粉專天氣風險在臉書貼文中指出，今日白天北方大陸高壓逐漸出海，冷空氣明顯減弱，臺灣會逐漸轉為偏東風的環境，環境水氣逐漸增多。北部、東半部會轉為多雲到陰，迎風面北海岸到東北角、大臺北山區、宜蘭地區會開始有短暫陣雨發生。

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明天開始隨著北方有短波槽線系統通過，大氣的不穩定度會增加，降雨的區域會變得更為廣泛，東北角一帶及宜蘭地區配合地形，有局部較大雨勢發生的機會。

▲今晚開始北部、東半部降雨機率逐漸增加。（圖／氣象局）

而新竹、苗栗以南仍然是相對穩定，多雲到晴的好天氣，但是還是持續要留意早晚輻射冷卻造成低溫的情形，在白天經陽光加熱，高溫也會明顯回升，日夜溫差變化劇烈。

展望到下周，雖然陸續會有地面高壓東移帶來東北季風增強，但是冷空氣南下的幅度都不大，而降雨方面因為底層水氣偏多，迎風面雲多有雨、背風側晴朗溫差大的天氣看來還會持續好幾天。

▲今日各地白天氣溫預測。（圖／氣象局）

氣象局稍早已針對新竹、苗栗發布低溫特報，二縣市在今晚至明晨局部地區有10度以下氣溫發生的機率。

氣象局表示，今天天氣跟昨天很類似，迎風面的東半部地區有零星短暫雨，其他地方大多為多雲到晴；溫度方面，北部、宜花地區還是偏涼，高溫約19、20度，其他地區回升到23到25度，但早晚偏冷，清晨在輻射冷卻作用下，臺南以北及宜花地區低溫只有10至13度，其他地區15度上下，其中高雄以北及宜花局部地區出現10度以下的溫度，各地日夜溫差偏大。