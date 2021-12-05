今明白天略回溫！週二冷空氣再臨　一圖秒懂未來一週天氣

▲一圖看懂未來一週天氣。（圖／氣象局提供）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局今日17時預報指出，明天週一（12/5）迎風面水氣仍多，基隆北海岸、東北部地區仍有短暫雨且須留意局部較大雨勢發生，桃園、大台北、花東地區也會有局部降雨。整體而言，氣象局表示，明天為未來一週水氣最多的一天，但降雨多集中在東半部和桃園以北，降雨時間、雨勢隨時間將日益趨緩。未來一週北部稍涼，後半開始氣溫緩慢回升。

中央氣象局表示，明天受到水氣影響也是未來一週水氣最多的一天，基隆北海岸、宜蘭、大台北地區雨勢較明顯，上述地區還需留意局較大雨勢發生，桃園和花東多雲有局部短暫雨，其他地區則是多雲到晴。明起台灣附近的冷空氣減弱，但各地早晚低溫仍在15至17度間，尤其中南部需留意日夜溫差。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局也分析，週二至週三（12/7、12/8）將再有一股東北季風影響台灣，但挾帶的冷空氣不強，屆時僅北部、東北部高溫稍微下降，約在20至21度間；低溫影響不大，仍可維持16至18度。迎風面水氣亦減少，但大台北、東半部仍有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴。

氣象局也說，週四開始至週六（12/9、12/11）冷空氣又會再減弱，屆時台灣轉為偏東風的環境各地氣溫回升，期間北部東北部高溫可回升至23至25度，中南部更溫暖高溫可來到27度上下。週四開始各地恢復多雲到晴，僅大台北、東半部有零星局部降雨發生。

氣象局指出，未來一週除了週二、週三外，其他時間沒有明顯的冷空氣影響台灣，中部以北舒適、中南部溫暖，預計下一波東北季風可能於下周日或下週一（12/12、12/13）增強，但預報上久仍有不確定性，請民眾持續留意氣象局資訊。

