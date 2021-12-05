　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今明白天略回溫！週二冷空氣再臨　一圖秒懂未來一週天氣

▲一圖看懂未來一週天氣。（圖／氣象局提供）

▲一圖看懂未來一週天氣。（圖／氣象局提供）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局今日17時預報指出，明天週一（12/5）迎風面水氣仍多，基隆北海岸、東北部地區仍有短暫雨且須留意局部較大雨勢發生，桃園、大台北、花東地區也會有局部降雨。整體而言，氣象局表示，明天為未來一週水氣最多的一天，但降雨多集中在東半部和桃園以北，降雨時間、雨勢隨時間將日益趨緩。未來一週北部稍涼，後半開始氣溫緩慢回升。

中央氣象局表示，明天受到水氣影響也是未來一週水氣最多的一天，基隆北海岸、宜蘭、大台北地區雨勢較明顯，上述地區還需留意局較大雨勢發生，桃園和花東多雲有局部短暫雨，其他地區則是多雲到晴。明起台灣附近的冷空氣減弱，但各地早晚低溫仍在15至17度間，尤其中南部需留意日夜溫差。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局也分析，週二至週三（12/7、12/8）將再有一股東北季風影響台灣，但挾帶的冷空氣不強，屆時僅北部、東北部高溫稍微下降，約在20至21度間；低溫影響不大，仍可維持16至18度。迎風面水氣亦減少，但大台北、東半部仍有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴。

氣象局也說，週四開始至週六（12/9、12/11）冷空氣又會再減弱，屆時台灣轉為偏東風的環境各地氣溫回升，期間北部東北部高溫可回升至23至25度，中南部更溫暖高溫可來到27度上下。週四開始各地恢復多雲到晴，僅大台北、東半部有零星局部降雨發生。

氣象局指出，未來一週除了週二、週三外，其他時間沒有明顯的冷空氣影響台灣，中部以北舒適、中南部溫暖，預計下一波東北季風可能於下周日或下週一（12/12、12/13）增強，但預報上久仍有不確定性，請民眾持續留意氣象局資訊。
 

►早起不賴床的秘密幫手就是它

ET快訊
屁孩網購「收到空箱」嗆告　闆娘一招讓他嚇到封鎖
吃到「冰箱殺手」　她感染腦炎高燒42度狂抽搐
大咖男星剃光頭！　一看「新造型」崩潰
接到「謝金燕電話」傻眼！他爽中百萬現金喊：夭壽
機車擦撞「千萬名車」　路人：求騎士心理陰影面積
存股20年資產滾出5000萬　他「口袋名單多3檔」跌就買
冷空氣再臨！急凍時間點出爐　一圖秒懂未來一週天氣

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

美國爆Omicron社區感染「不列高風險國」　指揮中心曝關鍵原因

今明白天略回溫！週二冷空氣再臨　一圖秒懂未來一週天氣

水雉族群數量首度衝破2千隻以上　菱角田面積反而減少令人憂心

誤當謝金燕是詐騙！北部男剛搬台中爽中百萬現金...狂喊「夭壽」

氣溫20度↓高雄人「買電暖扇避冬」　在地人穿短袖傻眼：高雄之恥

獨／搶車砍到見骨！漲5到10萬照秒殺　中古車商：有錢也沒得買

中籤率僅6%　登玉山跨年超難中！1806人搶116床

第2劑涵蓋率提前破6成　即起5天到北車打莫德納送百元禮券

花近千元做極簡美甲！造型像「指甲卡垢」　她氣：都說我沒洗乾淨

「從沒見過林秉樞！」內湖尊彩藝術被捲入…喊冤：沒有收他176萬

李李仁看《華燈》也氣：彪哥好可惡　片場護劉品言「防走光暖舉」超反差

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊突襲」李李仁　兩人缺牙獻唱《雨夜花》「獻給華華」笑爆

咬死3歲童！比特犬收容所現況曝　落寞尾巴下垂...恐面臨人道毀滅

田馥甄致歉許富凱！爆「我媽常私訊騷擾」　他回贈「田」燈牌...Hebe：筆劃太少比較便宜！

自律男23歲買特斯拉、24歲買房　曝內心法則：動機強烈明確很重要

國中弟撞到機車屁股「真的很sorry」　寫字條+帶父母來道歉！車主：免賠

鄧佳華換「超炫交通工具」外送　彎腰收車車...網嚇：餐點全翻？

爆棄養潮？嘉義驚見流浪比特犬　眼神凶猛狂吠...4被捕1仍逃竄中

生死一瞬間！砂石車未注意路況　左轉險撞到行人...最後驚險煞車

斗六賽車競速「起跑失控」撞人群　1孕婦+5人急送醫...民眾尖叫狂逃

美國爆Omicron社區感染「不列高風險國」　指揮中心曝關鍵原因

今明白天略回溫！週二冷空氣再臨　一圖秒懂未來一週天氣

水雉族群數量首度衝破2千隻以上　菱角田面積反而減少令人憂心

誤當謝金燕是詐騙！北部男剛搬台中爽中百萬現金...狂喊「夭壽」

氣溫20度↓高雄人「買電暖扇避冬」　在地人穿短袖傻眼：高雄之恥

獨／搶車砍到見骨！漲5到10萬照秒殺　中古車商：有錢也沒得買

中籤率僅6%　登玉山跨年超難中！1806人搶116床

第2劑涵蓋率提前破6成　即起5天到北車打莫德納送百元禮券

花近千元做極簡美甲！造型像「指甲卡垢」　她氣：都說我沒洗乾淨

「從沒見過林秉樞！」內湖尊彩藝術被捲入…喊冤：沒有收他176萬

快訊／彰化男家暴母子2年「滿臉傷」！檢向法院聲請羈押禁見

GG射出血4原因「被玩壞了」！醫曝停機時間：先忍忍吧

12歲開始寫歌…創作才子「點閱破千萬」　疫情封鎖期間再出新曲

王威晨為新北特攻開球好小隻　詹子賢虧：直接變成國小的

武陵農場被撒糖霜　雪白冰霜大地宛如童話夢幻場景

屁孩網購稱「收到空箱」嗆告！老闆娘一招讓他嚇到封鎖

吃到「冰箱殺手」！她感染腦炎高燒42度狂抽搐　醫：非常兇險

象魔力、羅傑斯下週返美　續留與否待慶功後討論

富邦勇士8壯士出賽！辛特力飆37分　擊退鋼鐵人奪開季首勝

江坤宇奪冠後偷偷掉淚　第三戰後感觸很深

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

生活熱門新聞

日本爸要女兒嫁來台灣　她在台看到這畫面：嚇到了

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

都市傳說是真的！退伍10年老鳥「1動作教召中獎」

實聯制後「垃圾簡訊」一堆？3C達人解答

愛20年的女人被暴打！馬文鈺「護高嘉瑜」超重情義

週二冷空氣再臨北部探16度　一圖秒懂未來一週天氣

明晨探10度！雨彈開轟北台灣

台灣2021「代表字」是什麼　答案一面倒

養護、教育、娛樂產業人員12/17前要完整接種2劑！

搞烏龍！沒按開門來不及下火車

好市多搬6箱鮮乳！「客嗆認識XXX」店員秒給買

夫妻謊稱小黃卡不見「騙打8劑疫苗」　指揮中心回應

清晨7.4度！5縣市低溫特報　今變天水氣最多時間曝

玉米長「黑色腫瘤」好噁　墨西哥人視為松露

更多熱門

相關新聞

今回暖轉有雨　2地區慎防局部大雨突襲

今回暖轉有雨　2地區慎防局部大雨突襲

今天（12/5）清晨受到輻射冷卻影響。平地局屬氣象站最低溫出現在嘉義市，僅有10.1度，平地最低溫則在新竹峨眉7.4度，苗栗造橋也只有7.7度。

明晨探10度！雨彈開轟北台灣

明晨探10度！雨彈開轟北台灣

冷空氣準備出海！今起漸回暖轉雨

冷空氣準備出海！今起漸回暖轉雨

低溫14度！米克斯被包成紫色地瓜

低溫14度！米克斯被包成紫色地瓜

溫度變化圖出爐！14縣市探10°C

溫度變化圖出爐！14縣市探10°C

關鍵字：

東北季風冷空氣低溫高溫降雨

讀者迴響

熱門新聞

首見超撒嬌！她貼比特犬親人一面

快訊／李國毅違規迴轉遭攔　測出酒駕被帶走！

蔡康永導演真人秀遭淘汰　短片沒放完就停播

日本爸要女兒嫁來台灣　她在台看到這畫面：嚇到了

時空旅人曝「12月這天」出大事震撼全球

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

彰化母子控家暴！2員警「聽完就離開」被懲處了

綁繩比特犬「事發3動作」超無辜：為何只抓牠！

桃園高鐵站周邊大火！火煙影響交通

頭髮掉不停？網揭「4類食物」不要吃

醒來帳戶多2800萬　公務員完全沒發現

李國毅老婆「還是想幫他辯解」深夜PO長文！

住進男友家！驚見全家人「特殊習慣」她嚇慘

《華燈》網點名他是兇手

汪小菲爆「想從大S手中要回女兒」！親回1字藏深意

更多

最夯影音

更多
李李仁看《華燈》也氣：彪哥好可惡　片場護劉品言「防走光暖舉」超反差

李李仁看《華燈》也氣：彪哥好可惡　片場護劉品言「防走光暖舉」超反差
幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊突襲」李李仁　兩人缺牙獻唱《雨夜花》「獻給華華」笑爆

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊突襲」李李仁　兩人缺牙獻唱《雨夜花》「獻給華華」笑爆

咬死3歲童！比特犬收容所現況曝　落寞尾巴下垂...恐面臨人道毀滅

咬死3歲童！比特犬收容所現況曝　落寞尾巴下垂...恐面臨人道毀滅

田馥甄致歉許富凱！爆「我媽常私訊騷擾」　他回贈「田」燈牌...Hebe：筆劃太少比較便宜！

田馥甄致歉許富凱！爆「我媽常私訊騷擾」　他回贈「田」燈牌...Hebe：筆劃太少比較便宜！

自律男23歲買特斯拉、24歲買房　曝內心法則：動機強烈明確很重要

自律男23歲買特斯拉、24歲買房　曝內心法則：動機強烈明確很重要

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面