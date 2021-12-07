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役男陪談心！17歲少女「被二度侵犯」　傳訊求救男友結局曝光

▲憂鬱,害怕（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲田男陪少女談心，卻趁機猥褻對方得逞。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者陳羿妏／基隆報導

田姓男子2020年服志願役期間，得知黃姓友人與17歲小女友花花（化名）吵架，約花花在車內聊天，期間趁機強吻、偷摸對方，但花花選擇隱忍。未料，事隔1個多月，田男拿東西到黃的家中，發現僅花花一人待在黃家時，再度猥褻對方得逞。日前基隆地院審結，依現役軍人犯成年人故意對少年強制猥褻罪，將田男判刑1年，緩刑3年，判決確定6月內接受2場法治教育課程，可上訴。

起訴指出，2020年1月26日上午10時許，田男開車載花花到基隆地標停車場，2人於汽車後座聊天，不料，田男卻突然強吻花花，接著伸手撫摸對方胸部、下體，藉此猥褻得逞。同年3月4日晚間7時30分許，田男故技重施，趁拿潔牙骨到黃家，但黃男不在時，猥褻獨自在黃家的花花。事後，花花傳訊給男友求救，田男才在黃男的要求下離開現場。

田男警詢、偵訊時辯稱，2020年1月26日當天，他因得知花花與男友吵架，便約對方出去聊天，順道安慰，起初花花坐在副駕位置時，曾倒在他身上示好，才會有後續的動作，期間花花雖有反抗，但是動作不大且都笑笑的故意閃開。至於拿潔牙骨到黃家時，他雖未事先徵求花花同意，但2人在客廳聊天過程中，花花再次提到自己與黃男吵架很難過，接著又倒在他身上，認為對方是在示好。

花花則表示，第一次在車上被田男猥褻時，因不熟悉該地點，擔心下車會不知該如何離開，況且當時田男是男友的好友，也不希望關係變得尷尬，田男也要求「不可以講喔」，才會選擇隱忍；第二次被猥褻時，男友當時傳訊請她幫田男開門，起初其實有拒絕，結果開門後再度遭猥褻，便傳訊告知男友全情。

黃男證稱，花花案發時曾傳訊向他求救，才知田男對女友毛手毛腳，便立即要求田男離開家裡，而他返家後，花花才哭訴已遭田男猥褻2次。

全案審理期間，田男坦承犯行，法官考量田男與花花父親達成和解，願意當庭全額給付13萬元賠償金，審酌後依現役軍人犯成年人故意對少年強制猥褻罪，將田男判刑1年，緩刑3年，判決確定6月內接受2場法治教育課程，全案仍可上訴。

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