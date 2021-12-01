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「無病史」男打2劑BNT…3天後胸悶亡！家屬悲：前一晚還正常聊天

▲▼新北黃姓男子無病史，打完2劑BNT3天後胸悶身亡。（圖／家屬提供）

▲新北黃姓男子無病史，打完2劑BNT3天後胸悶身亡。（圖／家屬提供，下同）

記者陳羿妏／採訪報導

新北市板橋區一名59歲黃姓男子11月25日施打BNT疫苗第二劑，未料，3天後卻突然胸悶、盜汗，經送醫搶救後，宣告不治。對此，死者的小舅張姓男子今（1日）接受《東森新媒體ETtoday》訪問時提到，平時姊夫作息正常，也無慢性病史，醫師雖開出診斷證明稱是心因性休克，但他們認為黃男死因疑與疫苗有關。

張男表示，黃男與妻子育有一子一女，兒子仍在就讀大學，女兒則是結婚育有一女，大家同住一個屋簷下；平時黃男從事製作假牙齒模的工作，通常以接案子製作為主，不須熬夜，早上6、7點起床，晚上則是9、10點入睡，作息相當正常，假日則會帶家人一起出門爬山、運動，至於抽菸則是兩三天才抽一包。

▲▼新北黃姓男子無病史，打完2劑BNT3天後胸悶身亡。（圖／家屬提供）

▲黃男(左)生活作息正常，假日會帶孫女一起出門。

張男提到，黃男10月17日接種第一劑BNT疫苗，僅感到手臂腫、痠痛，其餘並無大礙，隨後於11月25日施打第二劑BNT，而黃男返家後到第二天、11月27日還能與他開心聊天。怎料，11月28日早上，獨自一人在家的黃男卻感到胸悶、盜汗，便自行打電話叫救護車，剛好外出買菜返家的妻子，看到黃男癱坐在椅子上，聽聞救護車已來，便陪同黃男一起前往急診室，惟黃男經搶救後，仍是宣告不治。

醫師診斷證明雖寫道，黃男死因係「心因性休克」，但張男不解，平時生活作息正常、沒有三高等慢性病史的姊夫，怎會打了疫苗就離開人世，直呼「你說我們家裡的人能接受嗎？這不是疫苗關係，什麼才有關係？」

▲▼新北黃姓男子無病史，打完2劑BNT3天後胸悶身亡。（圖／家屬提供）

▲黃男(右)與家人運動。

張男也提到，由於姊夫是手工製作假牙，但礙於現在技術多由半自動機器製作，近兩三年來案子並不多、幾乎沒怎麼工作，結果身為家中經濟支柱的姊夫突然離逝，也讓家裡頓時面臨經濟困頓。此外，張男表示，經議員協助之下，已與新北衛生局人員聯繫，申請疫苗接種受害救濟補助，至於是否為疫苗所致，仍待12月7日解剖才能釐清死因。

▲▼新北黃姓男子無病史，打完2劑BNT3天後胸悶身亡。（圖／家屬提供）

▲檢方將會同法醫於12月7日解剖黃男遺體。

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