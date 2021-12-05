高中兒子甜交大10歲女友　傻當ATM半年轉6位數給她…爸媽老本全沒





▲17歲少年給大10歲女友轉帳400多萬元。（示意圖／免費圖庫pakutaso，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇南通17歲的少年小朱，在網上結識了27歲的女友小妤，為了表達愛意，小朱半年內，將父親手機銀行帳戶的101萬元人民幣（約新台幣439萬元），轉給女友。父母發現後起訴到法院，要求以監護人的身分將錢要回。

據《啟東法院》報導，近期，啟東市人民法院審理了一起案件。2019年9月，17歲的少年小朱通過網路，認識了27歲的女友小妤，為表達愛意，在2019年10月到2020年4月期間，他借用其他網友的支付寶帳號，一共向女友轉了101萬多元。

100多萬是小朱登入父親的銀行APP，再轉帳到借用的支付寶帳戶上的。後來，父母發現之後起訴到法院，要求以監護人的身分，將款項要回。

啟東法院審理認為，小朱的轉帳行為未經其法定代理人同意、追認，屬無效，因此對小朱父母的起訴要求予以支持。

啟東市人民法院開發區人民法庭員額法官顧佳慶表示，因為小朱是未成年人，那他贈與小妤巨額款項行為，未經法定代理人認可的情況下，法定代理人有權幫他追回。

考慮到小朱和小妤確實確立了「戀愛」關係，期間存在部分合理支出費用，法院酌情判決小妤返還95萬元（人民幣，下同），但小妤不服判決，提起上訴。

顧佳慶透露，小妤上訴到了南通中院，南通中院經過協調，他們達成了一個和解協議，小妤自願返還80萬，如果1個月內不返還，就按照一審判決的金額（95萬）全額履行返還義務。