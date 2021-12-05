　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

高中兒子甜交大10歲女友　傻當ATM半年轉6位數給她…爸媽老本全沒

▲▼手機,手扶梯,正妹,百貨公司。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲17歲少年給大10歲女友轉帳400多萬元。（示意圖／免費圖庫pakutaso，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇南通17歲的少年小朱，在網上結識了27歲的女友小妤，為了表達愛意，小朱半年內，將父親手機銀行帳戶的101萬元人民幣（約新台幣439萬元），轉給女友。父母發現後起訴到法院，要求以監護人的身分將錢要回。

據《啟東法院》報導，近期，啟東市人民法院審理了一起案件。2019年9月，17歲的少年小朱通過網路，認識了27歲的女友小妤，為表達愛意，在2019年10月到2020年4月期間，他借用其他網友的支付寶帳號，一共向女友轉了101萬多元。

100多萬是小朱登入父親的銀行APP，再轉帳到借用的支付寶帳戶上的。後來，父母發現之後起訴到法院，要求以監護人的身分，將款項要回。

啟東法院審理認為，小朱的轉帳行為未經其法定代理人同意、追認，屬無效，因此對小朱父母的起訴要求予以支持。

啟東市人民法院開發區人民法庭員額法官顧佳慶表示，因為小朱是未成年人，那他贈與小妤巨額款項行為，未經法定代理人認可的情況下，法定代理人有權幫他追回。

考慮到小朱和小妤確實確立了「戀愛」關係，期間存在部分合理支出費用，法院酌情判決小妤返還95萬元（人民幣，下同），但小妤不服判決，提起上訴。

顧佳慶透露，小妤上訴到了南通中院，南通中院經過協調，他們達成了一個和解協議，小妤自願返還80萬，如果1個月內不返還，就按照一審判決的金額（95萬）全額履行返還義務。

►早起不賴床的秘密幫手就是它

ET快訊
屁孩網購「收到空箱」嗆告　闆娘一招讓他嚇到封鎖
吃到「冰箱殺手」　她感染腦炎高燒42度狂抽搐
大咖男星剃光頭！　一看「新造型」崩潰
接到「謝金燕電話」傻眼！他爽中百萬現金喊：夭壽
機車擦撞「千萬名車」　路人：求騎士心理陰影面積
存股20年資產滾出5000萬　他「口袋名單多3檔」跌就買
冷空氣再臨！急凍時間點出爐　一圖秒懂未來一週天氣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

吃到「冰箱殺手」！她感染腦炎高燒42度狂抽搐　醫：非常兇險

高中兒子甜交大10歲女友　傻當ATM半年轉6位數給她…爸媽老本全沒

中概股再面臨下市隱憂　陸證監會：美國無端打壓、脅迫

貴州茅台「人均年薪135萬 」賺最多　網點頭：超多開雙B、奧迪！

珠海荒島公開徵名　獲勝者可成為「終身島主」

張吉懷高鐵將開通　上海至張家界「車程縮短逾10小時」

廣東派工作組進駐恆大　業內人士：級別至少「中管控」起跳

福建安溪發現1例疑似陽性人員！從廣西口岸入境　當地公車等停運

內蒙古兩周急增本土332例　2負責官員速遭免職

吃湘菜「嫌太辣」害打噴嚏　奧客逼店家「整桌招待」最後摔杯跑路

李李仁看《華燈》也氣：彪哥好可惡　片場護劉品言「防走光暖舉」超反差

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊突襲」李李仁　兩人缺牙獻唱《雨夜花》「獻給華華」笑爆

咬死3歲童！比特犬收容所現況曝　落寞尾巴下垂...恐面臨人道毀滅

田馥甄致歉許富凱！爆「我媽常私訊騷擾」　他回贈「田」燈牌...Hebe：筆劃太少比較便宜！

自律男23歲買特斯拉、24歲買房　曝內心法則：動機強烈明確很重要

國中弟撞到機車屁股「真的很sorry」　寫字條+帶父母來道歉！車主：免賠

鄧佳華換「超炫交通工具」外送　彎腰收車車...網嚇：餐點全翻？

爆棄養潮？嘉義驚見流浪比特犬　眼神凶猛狂吠...4被捕1仍逃竄中

生死一瞬間！砂石車未注意路況　左轉險撞到行人...最後驚險煞車

斗六賽車競速「起跑失控」撞人群　1孕婦+5人急送醫...民眾尖叫狂逃

吃到「冰箱殺手」！她感染腦炎高燒42度狂抽搐　醫：非常兇險

高中兒子甜交大10歲女友　傻當ATM半年轉6位數給她…爸媽老本全沒

中概股再面臨下市隱憂　陸證監會：美國無端打壓、脅迫

貴州茅台「人均年薪135萬 」賺最多　網點頭：超多開雙B、奧迪！

珠海荒島公開徵名　獲勝者可成為「終身島主」

張吉懷高鐵將開通　上海至張家界「車程縮短逾10小時」

廣東派工作組進駐恆大　業內人士：級別至少「中管控」起跳

福建安溪發現1例疑似陽性人員！從廣西口岸入境　當地公車等停運

內蒙古兩周急增本土332例　2負責官員速遭免職

吃湘菜「嫌太辣」害打噴嚏　奧客逼店家「整桌招待」最後摔杯跑路

快訊／彰化男家暴母子2年「滿臉傷」！檢向法院聲請羈押禁見

GG射出血4原因「被玩壞了」！醫曝停機時間：先忍忍吧

12歲開始寫歌…創作才子「點閱破千萬」　疫情封鎖期間再出新曲

王威晨為新北特攻開球好小隻　詹子賢虧：直接變成國小的

武陵農場被撒糖霜　雪白冰霜大地宛如童話夢幻場景

屁孩網購稱「收到空箱」嗆告！老闆娘一招讓他嚇到封鎖

吃到「冰箱殺手」！她感染腦炎高燒42度狂抽搐　醫：非常兇險

象魔力、羅傑斯下週返美　續留與否待慶功後討論

富邦勇士8壯士出賽！辛特力飆37分　擊退鋼鐵人奪開季首勝

江坤宇奪冠後偷偷掉淚　第三戰後感觸很深

國一北上195km翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外　民眾看傻

大陸熱門新聞

超稀有姓氏「爨」　女童9歲才會寫

國中生用文言文請假　師回8字准了

夫妻同意離婚「法院判不准」！原因曝光

霸道！新娘被迫交出「初夜權」

每天訂鬧鐘澆水！她半年後摸葉子崩潰

1歲男童18樓被丟下！重摔遮雨棚上身亡

高中兒子交大10歲女友　半年轉走爸媽400萬送她

LV退貨規則規定不包括中國　大陸律師：雙標歧視

他曝Omicron症狀：肺部特別乾

中共：中國14億人大國　搞西方民主很容易搞亂

羽絨衣塞進褲頭　炫富男只為露出名牌皮帶

正妹美甲師睡夢中遭狠砍56刀！女兒目睹被鮮血噴滿臉

直擊土家「摔碗酒」遊客喝到怕

揭秘乾隆最愛「銷魂硒茶」

更多熱門

相關新聞

住進男友家！驚見全家人「特殊習慣」她嚇慘

住進男友家！驚見全家人「特殊習慣」她嚇慘

兩人交往到一定程度後，可能就會與對方父母見面。一名女網友發文表示，她一直以來都在新北租屋，日前租約到期，男友媽就邀請她一起住，怎料，才同住第一晚她就傻眼了，男友一家人的「特殊習慣」讓她很尷尬，難道是已經把她當家人才會表現得這麼無拘無束嗎？

女友懷孕了！他年薪80萬「要分手拿掉」

女友懷孕了！他年薪80萬「要分手拿掉」

27歲護理師與男友旅行遇死劫！遭高速撞飛雙亡

27歲護理師與男友旅行遇死劫！遭高速撞飛雙亡

輕拉衣角也有！「男生心臟爆擊」10大行為曝

輕拉衣角也有！「男生心臟爆擊」10大行為曝

單身男花500元交到女友！脫單結局超展開

單身男花500元交到女友！脫單結局超展開

關鍵字：

男友轉帳女友未成年

讀者迴響

熱門新聞

首見超撒嬌！她貼比特犬親人一面

快訊／李國毅違規迴轉遭攔　測出酒駕被帶走！

蔡康永導演真人秀遭淘汰　短片沒放完就停播

日本爸要女兒嫁來台灣　她在台看到這畫面：嚇到了

時空旅人曝「12月這天」出大事震撼全球

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

彰化母子控家暴！2員警「聽完就離開」被懲處了

綁繩比特犬「事發3動作」超無辜：為何只抓牠！

桃園高鐵站周邊大火！火煙影響交通

頭髮掉不停？網揭「4類食物」不要吃

醒來帳戶多2800萬　公務員完全沒發現

李國毅老婆「還是想幫他辯解」深夜PO長文！

住進男友家！驚見全家人「特殊習慣」她嚇慘

《華燈》網點名他是兇手

汪小菲爆「想從大S手中要回女兒」！親回1字藏深意

更多

最夯影音

更多
李李仁看《華燈》也氣：彪哥好可惡　片場護劉品言「防走光暖舉」超反差

李李仁看《華燈》也氣：彪哥好可惡　片場護劉品言「防走光暖舉」超反差
幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊突襲」李李仁　兩人缺牙獻唱《雨夜花》「獻給華華」笑爆

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊突襲」李李仁　兩人缺牙獻唱《雨夜花》「獻給華華」笑爆

咬死3歲童！比特犬收容所現況曝　落寞尾巴下垂...恐面臨人道毀滅

咬死3歲童！比特犬收容所現況曝　落寞尾巴下垂...恐面臨人道毀滅

田馥甄致歉許富凱！爆「我媽常私訊騷擾」　他回贈「田」燈牌...Hebe：筆劃太少比較便宜！

田馥甄致歉許富凱！爆「我媽常私訊騷擾」　他回贈「田」燈牌...Hebe：筆劃太少比較便宜！

自律男23歲買特斯拉、24歲買房　曝內心法則：動機強烈明確很重要

自律男23歲買特斯拉、24歲買房　曝內心法則：動機強烈明確很重要

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面