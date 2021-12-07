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嘉義市「橘世代生涯發展中心」　發展高齡新生活

▲▼嘉義市橘世代生涯發展中心　助熟齡族、銀髮族享受第三人生。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義市橘世代生涯發展中心，助熟齡族、銀髮族享受第三人生。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為有效運用高齡人力資源，嘉義市府委託弘道老人福利基金會，辦理「橘世代生涯發展中心」。今年共有22名不老生涯規劃師，及9組、13位銀采達人接受授證，另開辦第2年的「大齡圓夢自我挑戰」計畫，也有7個單位通過申請，內容豐富多元，讓橘世代盡情發揮自我，展現精彩第三人生。

110年成為「銀采達人」的魏麗環，45年前因手部受傷，只好忍痛放棄最愛的花藝工作，退休後、因緣際會下，接觸到玉米花藝手作，以花藝技法把廢棄的玉米苞葉，變成美麗又環保的玉米花或玉米娃娃，這不僅讓她重拾過往興趣，也藉此傳遞正向生命態度，更為第三人生開啟新的里程碑。

▲▼嘉義市橘世代生涯發展中心　助熟齡族、銀髮族享受第三人生。（圖／記者翁伊森翻攝）

雙福基金會已連續兩年，參與「大齡圓夢自我挑戰」計畫，今年帶領14名、平均年齡81歲的長者，分別體驗一日議員、學校校長、社會處長、飯店董事長、咖啡店長及攝影師等6項職業。執行長周恬弘表示，此次活動籌備半年，後因疫情影響暫緩，這段期間感謝各單位大力支持，最後才能順利完成。長輩都留下難得經驗，直說「生活變得多彩多姿」，要好好保存繡有自己名字和職稱的紀念背心，也透過分享促進與家人之間的感情。

▲▼嘉義市橘世代生涯發展中心　助熟齡族、銀髮族享受第三人生。（圖／記者翁伊森翻攝）

除雙福基金會外，其他包含瑞泰長照中心，帶行動不便、不識字長輩，進校園圓讀冊夢；精忠社區協助長輩圓婚紗、婚禮夢，並分享酸、甜、苦、辣滋味的生命與婚姻故事；幸福樂齡教育推展協會，帶著一群桃城爺奶、一雙鼓棒，用不同的視角迺桃城，一起發現最飛炫的爺奶魅力；國華杏福檜樂福利協會，讓長輩成為嘉義市幸福宜居城市的代言人，並出版紀念桌曆；鳶尾花人文促進協會，帶領長輩穿潮衣、挑戰年輕人的街舞；劉厝社區則帶長輩回到60年代，穿著高中制服進錄音室錄音、拍攝MV，圓歌手夢。

「嘉義市橘世代生涯發展中心」，諮詢電話為05-3103612，歡迎55歲以上熟齡者，以及20歲以上青年，來電洽詢活動相關訊息，也可加入line帳號@412tryhn線上諮詢報名。欲了解更多服務，也歡迎加入粉絲團: https://www.facebook.com/chiayigeno/ ，嘉義市橘世代生涯發展中心官網: https://chiayigeno.com/。

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