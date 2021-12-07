女騎士騎到牌樓「瞬間崩塌」慘遭石塊活埋　驚悚影片曝光

圖文／CTWANT

民眾騎車在路上真的要小心，大陸浙江省寧波市就有一名女騎士，6日上午騎車行經一座牌樓時，牌樓突然崩塌，女騎士竟遭牌樓石塊活埋，所幸救援人員即時搶救，這名女騎士僅腳部骨折沒有生命危險。

▲女騎士行經時正好遇到牌樓崩塌。（圖／翻攝自新京報）



從畫面上可見，當時女騎士接近牌樓時，牌樓上方已經出現裂痕，就在女騎士經過牌樓下方那一刻，牌樓巨大石塊崩落，瞬間將女騎士活埋。據《新京報》報導，牌樓位於鎮海區駱駝街道清水湖村附近，這座高約6公尺的牌樓突然坍塌，而這名女騎車經過的時竟慘被活埋。

▲這座高約6公尺的牌樓突然坍塌，而這名女騎車經過的時竟慘被活埋。（圖／翻攝自環球網，下同）



當地警消接獲報案後立刻趕到現場進行救援，據鎮海區消防救援大隊駱駝消防救援站人員表示，6日上午8點40分，他們接獲民眾報案，「報警人稱牌樓突然坍塌，一名女子騎著電動車經過，被石塊砸中」。

▲當地警消接獲報案後立刻趕到現場進行救援。



參與救援的消防人員王果表示，「由於事發現場有大批碎石塊，救援人員救出被埋壓女子後封鎖現場二次搜救，確定無其餘人員被埋」，根據資料顯示，該牌樓為清水湖村主入口，最高處與兩層樓房一樣高，事故發生當下，牌樓正中先斷裂，刻著「清水湖村」4個字的牌匾墜下，接著4根石柱倒地碎裂，所幸整起事故事受困的女騎士並無大礙，算不幸中的大幸。

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