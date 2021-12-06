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比特犬咬死童「家長被罵爆」！他驚見1疑點翻轉：飼主根本沒觀念

▲比特犬現況曝光。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東比特犬日前咬死3歲男童，引發社會關注。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

屏東縣春日鄉2日晚間一名3歲男童跑去鄰居家，不慎遭比特犬咬死意外受到全台關注，事發過後，狗狗被關進收容所面臨「人道評估」，至於飼主則被依過失致死罪嫌函送。對此，許多網友認為飼主相當無辜，紛紛指責批評3歲男童家屬，不過也有網友釐清案情後發現驚人疑點，直言「飼主根本完全沒有正確的飼養觀念」。

屏東縣3歲男童母親日前外出買晚餐，留男童和阿嬤在家，但阿嬤以為孩子跟媽媽出去了，沒注意到男童跑到鄰居家，導致男童遭綁在牆邊的比特犬攻擊致死，引發網友怒轟，「家長有錯，沒有看好小孩，雖然比特犬很危險，但是主人有綁好狗，狗主人很無辜」、「狗狗真的很無辜，明明是家長的錯，沒把小朋友照顧好」。

▲事發地畫面曝光後，網友發現鄰居與被害者是共用院子。（圖／翻攝自臉書）

▲事發地畫面曝光後，網友發現鄰居與被害者是共用院子。（圖／翻攝自臉書）

對此，有網友仔細檢視事發地點的照片後，驚覺「鄰居與被害者是共用院子」，在臉書社團發文表示，鄉下地方很容易出現這種鄰居共用土地的現象，因此男童並非闖入別人家，「飼主未掛狗罩，未關進籠子，未劃定隔絕區域」，恐怕才是釀禍關鍵，質疑飼主把狗綁在門口飼養，「根本完全沒有正確的飼養觀念」，而把狗綁在門口是為了顧家，這個理由更不應該被拿來合理化。

獸醫粉專「大頭醫生的貓狗日記」也轉發該則貼文指出，飼主把有攻擊性犬隻養在共同院子，雖然有綁，但在公共場合比特犬需要1.5公尺內牽繩，成年人在旁，犬隻也需戴嘴罩，這些飼主完全沒有符合，「而且狗也沒有晶片登記等，以前也疑似被檢舉不當飼養」，直言飼主也有責任。

▲比特犬現況曝光。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲目前該隻比特犬被關進收容所。（圖／記者陳崑福翻攝）

另外，該隻比特犬送往收容單位安置後，有志工發現牠沒有想像中的兇狠，反倒還拼命低頭討摸，直呼「第一次見面就這麼撒嬌，當天到底怎麼了」。但「大頭醫生的貓狗日記」則認為，比特犬到陌生環境恐懼，會面對成人示好，「但面對幼年小孩、老人、其他狗貓時呢？為什麼比特被列為危險犬隻？牠咬合力非常強。狗很無辜沒有錯，但這一切悲劇只是一句狗很無辜就解決嗎？」

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