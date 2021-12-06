助攻《瀑布》奪金馬　水里祈安圓醮活動邀民眾重溫好風景

▲於南投縣水里溪取景拍攝的國片《瀑布》成為本屆金馬大贏家。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

本屆金馬獎收穫豐碩的國片《瀑布》，因為在南投水里溪取景，溪畔好風景也受到國人注意，而上周末在水里溪畔舉行的水里鄉辛丑年「祈安圓醮」文化祭開幕活動，就吸引許多民眾參加；縣府表示，當初縣府協助劇組在溪畔取景，如今該片勇奪多項大獎，南投也與有榮焉，希望來參加活動的民眾能充分享受當地美好的人文和自然風情。

水里鄉辛丑年祈安圓醮文化祭於12月4日舉行開幕儀式，並結合在地小農、文創業者及多位書法老師推出「水里圓醮文創小農市集」與抽獎，除了民眾參與踴躍，縣府秘書長洪瑞智、行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧、縣議員陳淑惠也到場參加。

▲水里鄉「祈安圓醮」活動日前起跑。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，水里鄉於2019年進行12 年一次的大建醮，今年底則進行圓醮「做醮尾」，遵循正統道教科儀，興設總壇、東西南北柱醮壇；水里祈安圓醮主廟是永豐宮，前年大建醮期間，全鄉東西南北各方位也設置醮壇，普渡各路好兄弟，在建醮後第3年則辦理祈安圓醮作為收尾，藉此讓建醮能圓滿落幕，也期盼全鄉境內風調雨順、家戶平安。



▲國片《瀑布》劇照。（圖／華映提供）

水里鄉辛丑年祈安圓醮祭典委員會總理、縣議員蕭志全表示，「圓醮」規模雖然比2019年建醮規模小，但仍不減水里鄉對於傳統祭典活動的熱情；這次在圓醮法會前一週，舉辦水里鄉辛丑年祈安圓醮文化祭，並結合水里在地小農、文創業者及書法老師，盼能吸引民眾投入，帶動水里觀光。



洪瑞智表示，《瀑布》一片是由縣府協助在水里溪取景，最近獲得金馬獎，如今水里鄉舉辦圓醮活動，讓民眾參加祈安圓醮活動之餘，也可以親近電影中呈現的水里溪風情。



►南投民宅火警母子3人獲救 住警器裝設位置太低延遲鳴響



►「想看垃圾車」自行開窗 2歲男童從4樓墜地致顱內出血

