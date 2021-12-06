佛奇曝Omicron早期跡象：有點振奮人心！　有望提早取消旅遊禁令

▲美國白宮防疫專家佛奇指出Omicron的早期跡象顯示，重症率並未因此飆升。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）5日受訪時表示，根據現有資訊指出Omicron變異株感染後造成的疾病嚴重程度，早期跡象看來「有點振奮人心」，因為即便南非和美國本身都出現確診，卻未見到重症病例因此激增。然而他也提醒現階段仍需要更多數據，若情況差不多的話，有望提早取消美國對南非在內的8個非洲南部國家實施的旅遊禁令。

佛奇接受CNN訪問時指出南非之所以會出現Omicron病例激增，是因為Omicron在南非有傳播優勢，此前南非每日新增確診數已經降至平穩，接著幾乎垂直飆升，其中幾乎大部分就是感染Omicron變異株。

不過在和南非方面的專家聯繫了解後，佛奇表示Omicron雖然傳播速度快，但還未看見暴增的嚴重病例，也因此「這個訊號有點振奮人心」。然而他也表示需要更多經驗和數據來了解Omicron變異株。

佛奇表示Omicron很明顯已經成為南非主流變異株，但以美國角度而言，現階段必須關注的是Omicron是否會取代Delta成為美國主流變異株，儘管Omicron已在至少美國15個州、全球40個國家現蹤，但美國目前每日近10萬例確診的病例中，大約99.5％仍是Delta患者，美國必須了解Omicron是否會成為主流，帶來的重症程度又是否會比Delta更強。

此外，目前實驗室正在進行疫苗針對Omicron的抵抗力是否足夠，佛奇表示已現有疫苗的效力已足以抵抗Delta，加強防止重症和死亡的抵抗力，尤其接種加強劑會更有效，而目前科學家對於疫苗防止Omicron的能力也頗具信心。