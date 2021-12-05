機車擦撞近千萬AstonMartin DBX　路人：求騎士心理陰影面積

▲林姓騎士不慎擦撞千萬名車，焦急查看車損情形。（圖／白姓民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市西區精誠三街與精誠路5日下午發生一起交通意外，林姓騎士疑未注意車前狀況，不慎擦撞一輛新車要價988萬的名車Aston Martin DBX，高貴的價格讓路過民眾不禁直呼「求騎士心理陰影面積」，所幸雖騎士車燈破裂毀損，但轎車僅右車尾有幾乎看不見的小擦傷，若是原廠烤漆「僅需」約2至3萬，整起車禍無人受傷。全案由交通警察大隊釐清肇事原因

據查，這輛黑色轎車是Aston Martin所推出的品牌史上首款跑旅DBX，有550匹馬力、最大扭力為71.4公斤米，車身重達2.2噸，原廠數據0至100km/h加速僅需4.5秒，極速則達291km/h。據了解，該輛車要價988萬元，今年5月出廠、7月領牌，車主直接現金支付，沒有貸款。

▲▼千萬名車遭擦撞，引起路人側目；簡姓車主下車察看車損。（圖／白姓民眾提供）

台中市第一警分局表示，今日下午4時27分獲報，西區精誠路與精誠三街有交通事故，到場發現林姓騎士（33歲）與簡姓自小客駕駛（43歲）發生擦撞，雙方均沿精誠路內側車道往台灣大道方向行駛。車禍造成林男機車車頭毀損，簡男轎車輕微擦傷，初判為林男未注意車前狀況，雙方經酒測無酒精反應。

警方呼籲，行經路口時應注意前方狀況，遵守注意交通規則，另行經路口時也應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，避免車禍之發生。