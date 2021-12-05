外遇被老婆嫌惡！人夫狂言「她太死腦筋」：閉一隻眼才有男人疼愛

▲人夫外遇離婚，反而怪老婆不懂得變通。非當事人。（示意圖／pakutaso）



記者黃可昀／綜合報導

一名人夫在外偷吃，被老婆抓包不但沒有後悔，反而怪老婆「太死腦筋，脾氣太倔不知道退讓」，更說出男人在外出軌都只是玩玩，尋求一時的新鮮感和刺激，老婆應該要懂得睜一隻眼閉一隻眼，才能維持婚姻的幸福美滿。此文一出隨即被廣大網友砲轟，直呼簡直是「奇文共賞」！

人夫在「爆料公社APP-匿名公社」表示，老婆是個完美主義的女人，抓包他外遇後，考量到兒子還小所以沒離婚，「但是自從她知道我出軌的那天起，就拒絕再和我同房睡。她還會用很嫌惡的眼神看我，好像我是個多麼骯髒男人似的」，最後原PO受不了老婆冷言冷語，主動提了離婚，沒想到對方竟一口答應，讓原本只是想賭氣的他當場慌了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO覺得男人偷吃沒什麼大不了，被網友罵爆了。（圖／翻攝自匿名公社）



原PO透露，老婆馬上簽字離婚，還把年幼的兒子也帶走，如今他孤伶伶一人才開始後悔，懷念起老婆的好，「只可惜就是太死腦筋，脾氣太倔不知道退讓，連個悔改的機會都不給我，實在無言」，要是老婆懂得包容他外遇，兩人也不會走到離婚這步，所以勸其他人妻們，「脾氣要好一點，有時要懂得睜一隻眼閉一隻眼，能伸能縮才會有男人疼愛妳。」

貼文一出立刻被網友罵爆，就連男網友也都看不下去，「自己做錯事還不懂反省，居然怪罪老婆身上，真是丟盡全天下男人的臉」、「誇張…講的很有理一樣，今天若你老婆給你戴綠帽，不知道你的態度會不會跟現在一樣」、「這跟完美主義無關，你就是骯髒啊沒錯」、「你應該是上來討罵的吧」、「現在匿名館已經沒有最扯，只有更扯了。」