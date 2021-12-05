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女信徒教堂內禱告…抬頭見他「鳥放褲外」沒割包皮！嚇壞報警

▲▼台北方姓男子遭指控在教堂外露鳥，無罪原因曝光。（圖／翻攝自判決書，下同）

▲▼台北方姓男子遭指控在教堂外露鳥，無罪原因曝光。（圖／翻攝自判決書，下同）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名方姓男子2020年9月底某日，遭指控在耕莘文教院的教堂外廊道，刻意舉高雙手，朝在教堂內禱告的女教徒「露鳥」，其中一名女教徒更清楚指出方男「沒有割包皮」但方男被起訴後獲判無罪，原因曝光！

根據檢方調查，方男2020年9月29日上午11時18分許，在耕莘文教院的教堂外廊道，面對在教堂內禱告的劉姓女性教徒等人，刻意高舉雙手，使他穿著上衣的衣襬往上提升，露出他露在褲頭外的男性生殖器。劉姓女教徒目睹後，嚇壞報警處理，檢方依公然猥褻罪將方男起訴。

▲▼台北方姓男子遭指控在教堂外露鳥，無罪原因曝光。（圖／翻攝自判決書，下同）

劉女在警詢時供稱，當時方男距離她約100公尺遠，褲頭低於生殖器官，「他多次高舉雙手露出生殖器，一次大概1至3秒，大約3次以上，我確定他有刻意朝我們這個方向讓我們看到，印象中方男還有刻意觸碰或套弄生殖器。

另外，劉女在偵查中也提到，方男多次將雙手高舉露出下體，「我可以看到他腹部的人魚線，且他的陰毛很黑，他沒有割包皮，我看得很清楚，他是故意把生殖器露在他的褲腰外面」，並指出，方男穿著的是沒有拉鍊的褲子。

方男辯稱，自己當天雖然並沒有穿內褲，但絕對沒有任何公然猥褻的犯行，表示「我案發當天的衣服比較短，所以我撥頭髮時有可能會不小心露出一點點肚皮，但我沒有露出生殖器，且案發時我並不知道教堂裡面有人，我只是站在該處撥頭髮，如果我有裸露生殖器的意圖，應該是要把鈕扣打開，拉鍊、褲子往下拉，且不會隔著一道牆壁來嚇人」強調自己只是「撥頭髮」。

▲▼台北方姓男子遭指控在教堂外露鳥，無罪原因曝光。（圖／翻攝自判決書，下同）

台北法院勘驗監視器畫面發現，方男確實有觸摸自己髮鬢、耳後、臉部等動作，但抬手方式是「手肘彎曲」、「舉至肩膀高度」、「觸碰髮鬢、臉部」，也沒有觸摸下體或套弄的行為，認為劉女的證詞與事實有所出入。

法院指出，雖然方男有拉起上衣袒露胸部、褲子位置較低、手扶褲頭，服儀不莊重的情形，但時間只有短暫數秒，也沒有特別將短褲往下拉、鬆開褲頭或拉鍊的猥褻行為，反倒多次在行走間提著短褲防止下滑的舉動，難以認定方男有裸露生殖器供人觀覽猥褻的意圖，判他無罪，目前全案上訴至高等法院審理中。

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