內褲掛門把偷吃小王　夫抓姦！人妻：潮濕、有芒草刺才換

▲廖女和徐男開房間。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／綜合報導

一名人夫到旅館，當場抓到廖姓妻子和徐姓男子開房間，且老婆內褲還掛在門把上，氣得提告通姦求償100萬元。廖女否認和徐男有「不正當往來」，辯稱是因內褲潮濕悶熱、有芒草刺才更換。桃園地院法官判兩人賠償30萬元。

判決指出，廖夫指控，妻子與徐男於2019年間，多次於新北市新莊區附近約會、互傳曖昧訊息、相約出遊，且於同年8月8日、8月22日，入住桃園市一間旅館發生性行為。

被告則辯稱，兩人當日共同參與救援流浪動物活動，結束後前往中壢夜市吃飯，因活動疲累，且廖女本就訂好商旅房間，因此邀請徐男一同前往看電視與吃燒烤，並討論當日活動。

▼廖女稱，換內褲是因為個人衛生習慣。（示意圖／翻攝免費圖庫pexels）



廖女稱，因喜愛乾淨而有攜帶換洗衣物習慣，會把內褲掛在房間浴室門把上，是因她無法忍受流汗潮濕悶熱的絲襪與內褲，且其上附有芒草刺而更換，僅是個人衛生行為，與徐男無不正當往來。

刑事部分，法官因大法官釋憲通姦除罪化，因此對廖女和徐男做出免訴。民事部分，法官認為，當下廖夫表示要提起通姦罪告訴時，意指被告兩人有發生性行為，但被告當場均沉默無任何辯駁，顯徵該日兩人確有發生性行為。

法官審酌，原告與妻子於2012年結婚，育有兩名未成年子女，惟因被告兩人的婚外交往，致原告身心受創，其所受精神上傷害及痛苦難謂非屬重大，審酌兩造經濟能力、地位等，判賠30萬元精神慰撫金。全案可上訴。